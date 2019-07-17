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Факты / Украина / Политика

Контрактникам от $1 тыс. и пожизненное коррупционерам – интервью Анатолия Гриценко

Когда Украина может стать полноценным членом НАТО и ЕС, что нужно для создания в Украине профессиональной армии и как люстрировать чиновников, рассказал лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко.

Анатолій Гриценко.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко перед выборами в Верховную Раду в интервью с лидером партии О главном на ICTV заявил, что для вступления Украины в НАТО и ЕС достаточно 5 лет.

– На этом переходном этапе, пока мы поднимем стандарты до приемлемых для вступления в НАТО и ЕС, а на это у нас есть отдельный план, за 5 лет это реалистично, – сказал политик.

В экономике Гриценко предлагает уменьшить налогообложение фонда зарплаты на предприятиях, чтобы уничтожить такое позорное явление как зарплаты в конвертах.

– Если предпринимателю будет выгоднее платить налоги, а не давать взятки, он будет это делать. Поэтому нужна полная прозрачность и в депутатском корпусе, и в правительстве, и на уровне предпринимательства, – считает лидер Гражданской позиции.

Говоря о пункте программы относительно создания контрактной, профессиональной армии, он назвал три главных условия:

– Чтобы была мотивация идти на контракт? Первое – даже не деньги, а высокий темп интересной боевой подготовки, чтобы был двайв от профессии. Второе – высокая зарплата, от $1 тыс. Третье – служебное жилье и социальный пакет для семьи.

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По его словам, стоит такая контрактная армия – три копейки с каждой бюджетной гривны, то есть 3% ВВП.

Главными реформами Гриценко считает антикоррупционную и судебную.

По его мнению, если не будет надежно защищена собственность граждан, другие реформы не будут работать.

– Задача, чтобы взяточник топ-уровня сидел пожизненно, без права амнистии, с конфискацией имущества – справедливая, но это не самоцель. Чтобы искоренить это позорное явление, достаточно посадить пожизненно только трех чиновников, и показать это на всех каналах, – отметил Гриценко.

Он также высказал свое отношение к люстрации.

– Люстрация – это процесс постоянного очищения. Поэтому Гражданская позиция предлагает две законодательные инициативы. Ввести для топ-чиновников проверку на полиграфе каждые полгода. Вторая – это провокация взятки. Чиновник должен жить в страхе, – подчеркнул политик.

Еще одна законодательная инициатива партии касается совершенствования системы власти – сокращение количества чиновников, ликвидация РГА, уменьшение ОГА в разы по численности и оставить им только функции контроля соблюдения законодательства и выполнения общегосударственных программ.

Анатолий Гриценко стал гостем программы Интервью с Лидером партии о главном, которая выходит перед парламентскими выборами Украины.

К слову, ранее Анатолий Гриценко в эфире Свободы слова на ICTV заявил, что приветствует привлечение к переговорам по ситуации на Донбассе лидеров США и Великобритании.

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