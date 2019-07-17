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Факти / Україна / Політика

Контрактникам від $1 тис. і довічне корупціонерам – інтерв’ю Анатолія Гриценка

Коли Україна може стати повноцінним членом НАТО та ЄС, що потрібно для створення в Україні професійної армії та як треба люструвати чиновників, розповів лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко.

Анатолій Гриценко.

Лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко перед виборами до Верховної Ради в інтерв’ю з лідером партії Про головне на ICTV заявив, що для вступу України до НАТО та ЄС достатньо 5 років.

– На цьому перехідному етапі, поки ми піднімемо стандарти до прийнятних для вступу в НАТО та ЄС, а на це у нас окремий план, за 5 років це реалістично, – сказав політик.

В економіці Гриценко пропонує зменшити оподаткування фонду зарплати на підприємствах, щоб знищити таке ганебне явище як зарплати в конвертах.

– Якщо підприємцю буде вигідніше сплачувати податки, а не давати хабарі, він це робитиме. Тому потрібна повна прозорість і в депутатському корпусі, і в уряді, і на рівні підприємництва, – вважає лідер Громадянської позиції.

Говорячи про пункт програми щодо створення контрактної, професійної армії, він назвав три головні умови:

– Щоб була мотивація йти на контракт? Перше – навіть не гроші, а високий темп цікавої бойової підготовки, щоб був двайв від професії. Друге – висока зарплата, від $1 тис. Третє – службове житло та соціальний пакет для родини.

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За його словами, коштує така контрактна армія – три копійки з кожної бюджетної гривні, тобто 3% ВВП.

Головними реформами Гриценко вважає антикорупційну та судову.

На його думку, якщо не буде надійно захищена власність громадян, інші реформи не діятимуть.

– Завдання, щоб хабарник топ-рівня сидів пожиттєво, без права амністії, з конфіскацією майна – справедливе, але це не самоціль. Щоб викорінити це ганебне явище, достатньо посадити довічно лише трьох чиновників, і показати це на всіх каналах, – зазначив Гриценко.

Він також висловив своє ставлення до люстрації.

– Люстрація – це процес постійного очищення. Тому Громадянська позиція пропонує дві законодавчі ініціативи. Запровадити для топ-чиновників перевірку на поліграфі кожні півроку. Друга – це провокація хабара. Чиновник має жити в страху, – наголосив політик.

Ще одна законодавча ініціатива партії торкається вдосконалення системи влади – скорочення кількості чиновників, ліквідація РДА, зменшення ОДА в рази за чисельністю і залишити їм лише фукції контролю дотримання законодавства та виконання загальнодержавних програм.

Анатолій Гриценко став гостем програми Інтерв’ю з Лідером партії про головне, яка виходить перед парламентськими виборами України.

До слова, раніше Анатолій Гриценко в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що вітає залучення до переговорів щодо ситуації на Донбасі лідерів США і Великобританії.

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