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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют: доллар вырос на несколько копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,86 грн/$.

Курс валют: доллар вырос на несколько копеек

НБУ установил курс гривны на уровне 25,86 грн за доллар. Евро держится на уровне 29 грн 02 коп.

Курс валют на 17.07.2019 от НБУ:

  • $100 – 2586.4142 грн;
  • €100 – 2902.7327 грн;
  • 100 польских злотых – 682.1132 грн;
  • 10 российских рублей – 4.1176 грн;
  • 100 швейцарских франков – 2620.9776 грн;
  • 100 юаней – 376.0650 грн.

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По сравнению с 16 июля курс всех валют вырос, кроме фунта стерлингов, курс которого упал (32.159679 грн за фунт стерлингов)

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из приоритетов украинской власти.

ИсточникНБУ

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