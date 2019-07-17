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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют: долар зріс на кілька копійок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,86 грн/$.

Курс валют: долар зріс на кілька копійок

НБУ встановив курс гривні на рівні 25,86 грн за долар. Євро тримається на рівні 29 грн 02 коп.

Курс валют на 17.07.2019 від НБУ:

  • $100 – 2586.4142 грн;
  • €100 – 2902.7327 грн;
  • 100 польських злотих – 682.1132 грн;
  • 10 російських рублів – 4.1176 грн;
  • 100 швейцарських франків – 2620.9776 грн;
  • 100 юанів – 376.0650 грн.

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Порівняно з 16 липня курс усіх валют зріс, окрім фунта стерлінгів, курс якого впав (32.159679 грн за фунт стерлінгів)

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця з МВФ залишається одним з пріоритетів української влади.

ДжерелоНБУ

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