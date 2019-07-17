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Порівняно з 16 липня курс усіх валют зріс, окрім фунта стерлінгів, курс якого впав (32.159679 грн за фунт стерлінгів)

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця з МВФ залишається одним з пріоритетів української влади.