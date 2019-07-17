В Украине планируют создать Совет по вопросам свободы слова при президенте Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об инициативе создания Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.

Он отметил, что для власти важен диалог с медиасообществом.

В Совет по вопросам свободы слова войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

После того, как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности на адрес: [email protected]

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Целью Совета будет помощь в фиксации и устранении угрозы для свободы слова и проявления цензуры.

Приоритетным заданием станет защита права журналистов на профессию. Для этого в состав войдут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных СМИ, предложено создать при каждом председателе ОГА.

К слову, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что из-за попытки телеканала NewsOne провести телемост с российским пропагандистским каналом Россия 24 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензии на вещание.