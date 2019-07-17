В Україні планують створити Раду з питань свободи слова при президентові.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про ініціативу створення Ради з питань свободи слова при президентові.

Він зазначив, що для влади важливий діалог з медіаспільнотою.

До Ради з питань свободи слова увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ.

Після того, як редакції визначаться, вони зможуть надіслати дані свого представника з зазначенням місця роботи та посади на адресу: [email protected]

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Метою Ради буде допомога у фіксації та усуненні загрози для свободи слова та прояву цензури.

Пріоритетним завданням стане захист права журналістів на професію. Для цього до складу увійдуть представники силових відомств і медіаюристи.

Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних ЗМІ, запропоновано створити при кожному голові ОДА.

До речі, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що через спроби телеканалу NewsOne провести телеміст з російським пропагандистським каналом Росія 24 Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинна провести засідання і розглянути питання про позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензії на мовлення.