В Україні планують створити Раду з питань свободи слова при президентові.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про ініціативу створення Ради з питань свободи слова при президентові.
Він зазначив, що для влади важливий діалог з медіаспільнотою.
До Ради з питань свободи слова увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ.
Після того, як редакції визначаться, вони зможуть надіслати дані свого представника з зазначенням місця роботи та посади на адресу: [email protected]
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Метою Ради буде допомога у фіксації та усуненні загрози для свободи слова та прояву цензури.
Пріоритетним завданням стане захист права журналістів на професію. Для цього до складу увійдуть представники силових відомств і медіаюристи.
Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних ЗМІ, запропоновано створити при кожному голові ОДА.
До речі, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що через спроби телеканалу NewsOne провести телеміст з російським пропагандистським каналом Росія 24 Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинна провести засідання і розглянути питання про позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензії на мовлення.