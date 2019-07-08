Даже за попытку провести телемост с Россией спикер ВРУ Андрей Парубий предлагает лишить антиукраинские СМИ лицензии.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что из-за попытки телеканала NewsOne провести телемост с российским пропагандистским каналом Россия 24 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензии на вещание.

Он также призвал СБУ отреагировать на нарушение законов Украины.

– Реакция государства на эту попытку информационного прорыва врага должна быть жесткой настолько, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникала мысль о возможности подобных действий. Враг, который окопался внутри и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован, – сказал спикер Рады.

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Парубий также назвал попытку проведения телемоста между Украиной и РФ откровенной провокацией антиукраинских сил.

Он добавил, что этот телемост – разговор с врагами и убийцами, из-за которых погибли 13 тыс. украинцев.

Спикер ВРУ готов сделать все для того, чтобы этот телемост не состоялся.

Напомним, российский пропагандистский телеканал Россия24 анонсировал проведение телемоста с украинским телеканалом NewsOne.