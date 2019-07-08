PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Лишить лицензии антиукраинские СМИ – Парубий обратился к Нацсовету из-за телемоста с РФ

Даже за попытку провести телемост с Россией спикер ВРУ Андрей Парубий предлагает лишить антиукраинские СМИ лицензии.

Андрій Парубій

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что из-за попытки телеканала NewsOne провести телемост с российским пропагандистским каналом Россия 24 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензии на вещание.

Он также призвал СБУ отреагировать на нарушение законов Украины.

– Реакция государства на эту попытку информационного прорыва врага должна быть жесткой настолько, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникала мысль о возможности подобных действий. Враг, который окопался внутри и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован, – сказал спикер Рады.

Читайте: Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ

Парубий также назвал попытку проведения телемоста между Украиной и РФ откровенной провокацией антиукраинских сил.

Он добавил, что этот телемост – разговор с врагами и убийцами, из-за которых погибли 13 тыс. украинцев.

Спикер ВРУ готов сделать все для того, чтобы этот телемост не состоялся.

Напомним, российский пропагандистский телеканал Россия24 анонсировал проведение телемоста с украинским телеканалом NewsOne.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ
Сенсорная кнопка в Раде должна заработать до 15 августа – Парубий
Импичмент президента: Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК
Путин требует отменить указ Порошенко о “блокаде” Донбасса
Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии
Это и есть реванш – Парубий о регистрации Шария и Клюева
Возвращение РФ в ПАСЕ: семь стран готовят резолюцию
С 1 июля Украина расширяет список запрещенных российских товаров
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка