Сегодня исполняется пять лет страшной катастрофе самолета MH17 в небе над Донбассом. Факты ICTV собрали хронологию событий и важнейшую информацию о расследовании.

Катастрофа MH17 и реакция на нее

17 июля 2014 года регулярный рейс MH17 вылетел из Амстердама (Нидерланды) в 13.30 и направлялся в Куал-Лумпур (Малайзия). На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Примерно в 16.00 17 июля 2014 года связь с самолетом была потеряна. Как выяснилось позже, авиалайнер был сбит ракетой земля-воздух, выпущенной пророссийскими террористами из самоходного ЗРК Бук М1.

Одно из первых сообщений о катастрофе самолета появилось на странице Сводка от Стрелкова Игоря Ивановича в соцсети Вконтакте. Тогда террористы заявляли о том, что сбили самолет Ан-26 в районе Тореза, ведь “предупреждали” не летать там.

Боевики также писали о том, что якобы сбили еще один самолет Су. Подобные сообщения начали перепечатывать российские СМИ.

Довольно скоро террористы выяснили, что сбили пассажирский самолет MH17 и начали удалять все подобные сообщения, чтобы скрыть свою причастность к катастрофе, однако скриншоты удаленных постов доказывали обратное.

Все пассажиры и экипаж самолета погибли при падении самолета. В тот же день несколько авиакомпаний объявили о прекращении полетов над восточной Украины.

Пятый президент Петр Порошенко 17 июля инициировал создание государственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы. Небо над Украиной закрыли.

Уже 18 июля 44-й президент США Барак Обама заявил о том, что самолет был сбит ракетой земля-воздух, которую выпустили из района, подконтрольного пророссийским боевикам.

А 26 июля администрация президента США обвинила президента РФ Владимира Путина в катастрофе.

В течение нескольких дней соболезнования родственникам погибших в катастрофе самолета MH17 высказывали лидеры многих стран мира.

Смотрите, как украинцы выражали соболезнование после катастрофы MH17.

Международное расследование

Расследование катастрофы началось немедленно. Довольно скоро Служба безопасности Украины обнародовала свою версию событий. Она перехватила телефонные переговоры боевиков, в которых говорилось о том, что они сбили самолет, и подозревали, что это был Ан-26, который принадлежал ВСУ.

Лайнер MH17 летел на высоте примерно 10,6 км, а недалеко от него пролетал украинский военно-транспортный Ил-76 в который, скорее всего, и пытались попасть боевики.

Смотрите кадры с места катастрофы Boeing MH17.

Украинские следователи придерживались версии, что малазийский самолет сбили боевики, хотя эта версия и не была единственной.

Международное сообщество придерживалась украинской версии о том, что пророссийские террористы ответственны за катастрофу малазийского Boeing.

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Разведка Германии 8 октября 2014 представила членам парламентского контрольного органа Бундестага ФРГ доказательства, свидетельствующие об указанной теории.

Эксперты из Варшавы, Лондона и Мюнхена также пришли к выводу о виновности боевиков. В США также появились прямые доказательства, указывающие на причастность РФ к катастрофе MH17.

Россия же была другого мнения и неоднократно заявляла, что Украина ответственна за сбитый самолет. Российских “версий” было очень много и мы приведем только несколько из них.

Одной из первых “версий” РФ стали показания “испанского диспетчера”, который якобы зафиксировал два военных самолета Украина рядом с малазийским Boeing за несколько минут до катастрофы.

Впоследствии гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес, который распространил информацию, рассказал журналистам о том, что получил $48 тис.вид российского канала Russia Today за свои твиты. На самом деле он не работает диспетчером и никогда не был в Украине.

Также 21 июля 2014 Минобороны РФ представило фейковые спутниковые фото и схемы, которые свидетельствовали о том, что ракету сбил “украинский” Бук.

Международным расследователям из Bellingcat удалось доказать, что снимки “украинского” комплекса Бук ненастоящие, а некоторые изображения были отредактированы и фоторедакторе.

Не менее фантастической и абсурдной стала российская версия о том, что определенный гражданин Украины знает, что малазийский лайнер сбил украинский истребитель Су-25, а затем Первый канал РФ обнародовал снимок, на котором можно увидеть, как истребитель сбивает самолет.

Вскоре группа Bellingcat выяснила, что изображение самолета и истребителя отредактировали и добавили на фото со спутников.

Первый отчет международной комиссии опубликовали 9 сентября 2014 года, в котором говорилось о том, что самолет начал разрушаться в воздухе.

Более подробную информацию Совет безопасности Нидерландов обнародовал 13 октября 2015 года. В нем утверждалось, что самолет могли сбить только из системы Бук, а также определена площадь в 320 квадратных километров, из которой выпустили ракету.

Смотрите как передвигался Бук, с которого сбили малазийский Boeing.

Однако следователям еще нужно было найти и тех, кто несет ответственность за катастрофу MH17.

В 2017 году стало известно, что Россия закрыла воздушное пространство в районе катастрофы Boeing незадолго до того, как его сбили.

24 мая 2018 года объединенная следственная группа подтвердила, что самолет сбили с ЗРК Бук, который завезли на контролируемую пророссийскими сепаратистами территорию Донбасса с РФ. Бук принадлежит 53-й ракетной бригаде российской армии, дислоцированной в Курске.

Кого подозревают в катастрофе MH17

Сейчас прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем лицам:

Игорю Гиркину (Стрелкову);

Сергею Дубинскому;

Олегу Пулатову;

Леониду Харченко.

На арест указанных лиц выдали международные ордеры. СБУ также огласила подозрение этим людям.

Леонид Харченко, который является украинцем, в случае задержания и осуждения будет отбывать наказание на территории Украины.

Однако это могут быть не единственные подозреваемые по данному делу. Расследователи Bellingcat заявили, что к катастрофе могут быть причастны Эдуард Гилазов, Игорь Безлер, Олег Шарпов, Игорь Украинец, Валерий Стельмах, Александр Ходаковский, Александр Семенов и Сергей Поваляев.

Следующими подозреваемыми следствия должны стать люди от солдат РФ до высшего военно-политического руководства России.

Судебный процесс должен начаться 9 марта 2020 года, и будет проходить даже если подозреваемые не появятся на суд.

К слову, ПАСЕ отказалась от обсуждения на сессии вопрос срочных дебатов по катастрофы малазийского Boeing MH17.

Фото: Getty Images, Whatsapp, Укрправда