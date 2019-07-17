Сьогодні виповнюється п’ять років страшній катастрофі літака MH17 у небі над Донбасом. Факти ICTV зібрали хронологію подій і найважливішу інформацію про розслідування.

Катастрофа MH17 і реакція на неї

17 липня 2014 року регулярний рейс MH17 вилетів з Амстердама (Нідерланди) о 13.30 і прямував до Куала-Лумпура (Малайзія). На борту літака знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Приблизно о 16.00 17 липня 2014 року зв’язок з літаком був втрачений. Як з’ясувалося пізніше, авіалайнер збили ракетою земля-повітря, яка була випущена проросійськими терористами із самохідного ЗРК Бук М1.

Одне з перших повідомлень про катастрофу літака з’явилося на сторінці Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича у соцмережі Вконтакте. Тоді терористи заявляли про те, що збили літак Ан-26 в районі Тореза, адже “попереджували” не літати там.

Бойовики також писали про те, що нібито збили іще один літак Су. Подібні повідомлення почали передруковувати російські ЗМІ.

Досить скоро терористи з’ясували, що збили пасажирський літак MH17 і почали видаляти усі подібні повідомлення, аби приховати свою причетність до катастрофи, проте скріншоти видалених постів доводили протилежне.

Усі пасажири та екіпаж літака загинули під час падіння. Того ж дня кілька авіакомпаній оголосили про припинення польотів над східною Україною.

П’ятий президент Петро Порошенко 17 липня ініціював створення державної комісії з питань розслідування авіакатастрофи. Небо над Україною закрили.

Вже 18 липня 44-й президент США Барак Обама заявив про те, що літак був збитий ракетою земля-повітря, яку випустили з району, підконтрольного проросійським бойовикам.

А 26 липня адміністрація президента США звинуватила президента РФ Володимира Путіна у катастрофі.

Протягом кількох днів співчуття родичам загиблих у катастрофі літака MH17 висловлювали лідери багатьох країн світу.

Дивіться, як українці висловлювали співчуття після катастрофи MH17.

Міжнародне розслідування

Розслідування катастрофи почалося негайно. Досить скоро Служба безпеки України оприлюднила свою версію подій. Вона перехопила телефонні переговори бойовиків, в яких йшлося про те, що вони збили літак, і підозрювали, що то був Ан-26, який належав ЗСУ.

Лайнер MH17 летів на висоті приблизно 10,6 км, а недалеко від нього пролітав український військово-транспортний Іл-76 в який, швидше за все, і намагалися влучити бойовики.

Дивіться кадри з місця катастрофи Boeing MH17.

Українські слідчі притримувалися версії, що малазійський літак збили бойовики, хоча вона і не була єдиною.

Міжнародна спільнота притримувалася української версії про те, що проросійські терористи відповідальні за катастрофу малазійського Boeing.

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Розвідка Німеччини 8 жовтня 2014 року представила членам парламентського контрольного органу Бундестагу ФРН докази, які свідчили про зазначену теорію.

Експерти з Варшави, Лондона і Мюнхена також дійшли висновку щодо вини бойовиків. У США з’явилися прямі докази, які вказували на причетність РФ до катастрофи MH17.

Росія ж була іншої думки і неодноразово заявляла, що Україна відповідальна за збитий літак. Російських “версій” було дуже багато, і ми наведемо тільки кілька з них.

Однією з перших “версій” РФ стали свідчення “іспанського диспетчера”, який нібито зафіксував два військових літаки України поруч з малазійським Boeing за кілька хвилин до катастрофи.

Згодом громадянин Іспанії Хосе Карлос Барріос Санчес, який розповсюдив інформацію, розповів журналістам про те, що отримав $48 тис. від російського каналу Russia Today за свої твіти. Насправді він не працює диспетчером і ніколи не був в Україні.

Також 21 липня 2014 року Міноборони РФ представило фейкові супутникові фото і схеми, які свідчили про те, що ракету збив “український” Бук.

Міжнародним розслідувачам з Bellingcat вдалося довести, що знімки “українського” комплексу Бук несправжні, а деякі зображення були відредаговані у фоторедакторі.

Не менш фантастичною та абсурдною стала російська версія про те, що певний громадянин України знає, що малазійський лайнер збив український винищувач Су-25, а згодом Первый канал РФ оприлюднив знімок, на якому можна побачити, як винищувач збиває літак.

Невдовзі група Bellingcat з’ясувала, що зображення літака і винищувача відредагували і додали на фото з супутників.

Перший звіт міжнародної комісії опублікували 9 вересня 2014 року, в якому йшлося про те, що літак почав руйнуватися у повітрі.

Більше детальну інформацію Рада безпеки Нідерландів оприлюднила 13 жовтня 2015 року. У ньому стверджувалося, що літак могли збити тільки з системи Бук, а також визначено площу у 320 квадратних кілометрів, з якої випустили ракету.

Дивіться, як пересувався Бук, з якого збили малазійський Boeing.

Проте слідчим іще потрібно було знайти й тих, хто несе відповідальність за катастрофу MH17.

У 2017 році стало відомо, що Росія закрила повітряний простір в районі катастрофи Boeing незадовго до того, як його збили.

24 травня 2018 року об’єднана слідча група підтвердила, що літак збили з ЗРК Бук, який завезли на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Бук належить 53-й ракетній бригаді російської армії, дислокованій в Курську.

Кого підозрюють у катастрофі MH17

Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом особам:

Ігорю Гіркіну (Стрєлкову);

Сергію Дубинському;

Олегу Пулатову;

Леоніду Харченку.

На арешт зазначених осіб видали міжнародні ордери. СБУ також оголосила підозру цим людям.



Леонід Харченко, який є українцем, у разі затримання і засудження відбуватиме покарання на території України.

Проте це можуть бути не єдині підозрювані у зазначеній справі. Розслідувачі Bellingcat заявили, що до катастрофи можуть бути причетні Едуард Гілазов, Ігор Безлер, Олег Шарпов, Ігор Українець, Валерій Стельмах, Олександр Ходаковський, Олександр Семенов та Сергій Поваляєв.

Наступними підозрюваними слідства повинні стати особи від солдатів РФ до вищого військово-політичного керівництва Росії.

Судовий процес має розпочатися 9 березня 2020 року і проходитиме, навіть якщо підозрювані не з’являться на суд.

До слова, ПАРЄ відмовилася від обговорення на сесії питання термінових дебатів щодо катастрофи малазійського Boeing MH17.

Фото: Getty Images, Whatsapp, Укрправда