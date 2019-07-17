В Одесской области четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.

Пляжи Лузановка (Одесса), Центральный, Солнечный (Затока) и Сельский пляж (Сергеевка) не соответствует гигиеническим требованиям.

Состояние морской воды исследовали на 22 пляжах Одесской области – Одессы, Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Килийского, Овидиопольского, Лиманского районов.

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Там провели лабораторные исследования, в следствии которых было обнаружено ухудшение состояния морской воды на четырех пляжах Одесской области.

К слову, ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе и давали перечень лучших пляжей города.

Источник: ГУ Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины