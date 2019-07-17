В Одеській області чотири пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.

Пляжі Лузанівка (Одеса), Центральний, Сонячний (Затока) та Сільський пляж (Сергіївка) не відповідають гігієнічним вимогам.

Стан морської води дослідили на 22 пляжах Одеси, Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів.

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Там були проведені моніторингові лабораторні дослідження, які і виявили погіршення стану морської води на чотирьох пляжах Одещини.

До речі, раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі і давали перелік найкращих пляжів міста.

Джерело: ДУ Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України