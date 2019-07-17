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Факти / Україна

Пляжі Одеської області: де морська вода не відповідає нормам

В Одеській області чотири пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.

Пляжі Одеської області: де морська вода не відповідає нормам

Пляжі Лузанівка (Одеса), Центральний, Сонячний (Затока) та Сільський пляж (Сергіївка) не відповідають гігієнічним вимогам.

Стан морської води дослідили на 22 пляжах Одеси, Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів.

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Там були проведені моніторингові лабораторні дослідження, які і виявили погіршення стану морської води на чотирьох пляжах Одещини.

До речі,  раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі і давали перелік найкращих пляжів міста.

Джерело: ДУ Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України

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