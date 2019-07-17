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Ryanair ввел скидки для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air

Ирландский лоукост Ryanair ввел специальные тарифы для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air.

Ryanair

Ryanair ввел скидки на авиабилеты для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air.

Предложение авиакомпании действует на августовские рейсы из Киева в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву.

Читайте: Ручная кладь Wizz Air: что можно и нельзя брать на борт

Забронировать билеты по скидке можно будет до 19 июля. Стоимость в одну сторону составит €22,99.

Напомним, с 3 по 20 августа Wizz Air отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям из-за задержки с поставкой самолетов. Всего будут отменены 24 рейса в неделю.

Источник: avianews

Фото: Dreamstime

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