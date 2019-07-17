Ірландський лоукост Ryanair ввів спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.
Ryanair ввів знижки на авіаквитки для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.
Пропозиція авіакомпанії діє на серпневі рейси з Києва до Берліна, Братислави, Кракова та Варшави.
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Забронювати квитки по знижці можна буде до 19 липня. Вартість в одну сторону складе €22,99.
Нагадаємо, з 3 по 20 серпня Wizz Air скасує частину рейсів з Києва по 17 напрямках через затримку з постачанням літаків. Всього будуть скасовані 24 рейси на тиждень.
Джерело: avianews
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