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Факти / Україна

Ryanair ввів знижки для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air

Ірландський лоукост Ryanair ввів спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.

Ryanair

Ryanair ввів знижки на авіаквитки для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.

Пропозиція авіакомпанії діє на серпневі рейси з Києва до Берліна, Братислави, Кракова та Варшави.

Читайте: Ручная кладь Wizz Air: что можно и нельзя брать на борт

Забронювати квитки по знижці можна буде до 19 липня. Вартість в одну сторону складе €22,99.

Нагадаємо, з 3 по 20 серпня Wizz Air скасує частину рейсів з Києва по 17 напрямках через затримку з постачанням літаків. Всього будуть скасовані 24 рейси на тиждень.

Джерело: avianews

Фото: Dreamstime

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