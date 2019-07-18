У Владимира Балуха, который находится в российской колонии, ухудшилось состояние здоровья.

Адвокат Ольга Динзе, которая 17 июля посетила украинца, сообщила, что у Владимира Балуха болят почки и усилились отеки, но независимого врача и психолога к нему не пускают.

По ее словам, диагноз ему до сих пор не поставили.

Динзе также рассказала о невозможности доставить Балуху необходимые после голодовки продукты – их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа.

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– Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха, – отметила она.

3 октября 2018 года так называемый Верховный суд Крым изменил приговор Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Источник: Crimean Human Rights Group

Фото: Крим.Реалії