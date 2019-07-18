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Факти / Україна

Болять нирки, посилилися набряки: у Балуха погіршився стан здоров’я

У Володимира Балуха, який перебуває у російській колонії, погіршився стан здоров’я.

Володимир Балух

Адвокат Ольга Дінзе, яка 17 липня відвідала українця, повідомила, що у Володимира Балуха болять нирки і посилилися набряки, але незалежного лікаря та психолога до нього не пускають.

За її словами, діагноз йому досі не поставили.

Дінзе також розповіла про неможливість доставити Балуху необхідні після голодування продукти – їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця до приміщення камерного типу.

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– Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов’язані з громадянством Балуха, – зазначила вона.

3 жовтня 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

ДжерелоCrimean Human Rights Group

Фото: Крим.Реалії

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