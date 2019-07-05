Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку поскольку его требование удовлетворили.

Правозащитники сообщили, что украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку, поскольку было удовлетворено его требование.

– Владимир Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 города Торжок (РФ) посетил украинский консул, – говорится в сообщении.

Украинский политзаключенного также поместили в помещение камерного типа.

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Соответствующее решение объяснили тем, что Балух якобы является злостным нарушителем внутреннего распорядка.

К слову, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных находится в центре внимания Кремля.

Источник: Crimean Human Rights Group