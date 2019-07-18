Вчера на заседании Кабинета министров Украины вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении председателем Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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– Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление.

В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине, – заявил Зубко.