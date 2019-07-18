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Факты / Украина / Политика

Председатель ГАСКа Сергей Кузьмин может лишиться кресла

Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок на посту главы Госархстройинспекции.

Председатель ГАСКа Сергей Кузьмин может лишиться кресла

Вчера на заседании Кабинета министров Украины вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении председателем Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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– Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление.

В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине, – заявил Зубко.

Сергея Кузьмин было принят на должность 27 марта 2019 года, а испытательный срок длился три месяца. Сейчас результаты его работы на посту дают все основания для принятия правительством решения о его увольнении с должности председателя Госархстройинспекции, однако уволят ли чиновника по представлению министра – пока не известно.

Напомним, Геннадий Зубко предлагает разрешить совмещать должности мэра и нардепа.

Источник: minregion.gov.ua

Фото: glavcom.ua

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