Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок на посту главы Госархстройинспекции.
Вчера на заседании Кабинета министров Украины вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении председателем Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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– Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление.
В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине, – заявил Зубко.
Сергея Кузьмин было принят на должность 27 марта 2019 года, а испытательный срок длился три месяца. Сейчас результаты его работы на посту дают все основания для принятия правительством решения о его увольнении с должности председателя Госархстройинспекции, однако уволят ли чиновника по представлению министра – пока не известно.
Напомним, Геннадий Зубко предлагает разрешить совмещать должности мэра и нардепа.
Источник: minregion.gov.ua
Фото: glavcom.ua