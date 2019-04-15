По данным консалтинговой компании UTG, среди лидеров строительного рынка в 2018 году были компании-застройщики: Киевгорстрой, Укрбуд, Интергал-Буд, STOLITSA Group и ДСК-Житлобуд. Причем, по информации компании Евро-Рейтинг, среди 250 столичных новостроек большинство новых проектов стартовало в трех компаниях: Киевгорстрой, Интергал-Буд и Укрбуд. Лидером стал Киевгорстрой — 9 новых проектов.

По словам главы правления — президента Киевгорстроя Игоря Кушнира, в прошлом году компания неоднократно получала награды за первенство, и 2019 не станет исключением.

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