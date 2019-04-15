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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Киевгорстрой признали лучшим застройщиком Киева

Строительная компания Киевгорстрой заняла первое место среди восьми застройщиков столицы.

Киевгорстрой признали лучшим застройщиком Киева

Холдинговую компанию Киевгорстрой признали лучшим застройщиком столицы. Соответствующий рейтинг, в который вошли 8 строительных компаний, составлен журналом Личный счет.

Как отмечают организаторы рейтинга, в прошлом году Киевгорстрой занимал первенство на рынке недвижимости по нескольким позициям.

По данным консалтинговой компании UTG, среди лидеров строительного рынка в 2018 году были компании-застройщики: Киевгорстрой, Укрбуд, Интергал-Буд, STOLITSA Group и ДСК-Житлобуд. Причем, по информации компании Евро-Рейтинг, среди 250 столичных новостроек большинство новых проектов стартовало в трех компаниях: Киевгорстрой, Интергал-Буд и Укрбуд. Лидером стал Киевгорстрой — 9 новых проектов.

По словам главы правления — президента Киевгорстроя Игоря Кушнира, в прошлом году компания неоднократно получала награды за первенство, и 2019 не станет исключением.

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– Любое признание или золото в рейтинге — это повод быть еще лучше. В настоящее время Киевгорстрой работает над возведением более 60 жилых домов. А общий задел компании составляет почти 2 млн м² недвижимости.

Потребность в новом жилье есть, возможности его строить тоже, поэтому работаем дальше. Тем более, что работу компании оценивают настолько  высоко, — отметил Игорь Кушнир.

В настоящее время на рынке Киева насчитывается около 250 новостроек и около 100 строительных компаний.

Напомним, президента Киевгорстроя признали одним из лучших управленцев Украины.

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