Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін на посаді глави Держархбудінспекції.
Вчора на засіданні Кабінету міністрів України віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доповів прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману про непроходження головою Держархбудінспекції Сергієм Кузьміним випробувального терміну на цій посаді.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
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– Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень та відмов. Тому я підготував саме таке подання.
Зокрема Сергій Кузьмін надав недостовірну інформацію для доступу до державної таємниці, не зміг впровадити електронний кабінет забудовника, кількість відмов у наданні документів дозвільного характеру збільшена з 20 до 70%, а державний орган за цей час став одним з найбільш корумпованих в Україні, – заявив Зубко.
Сергія Кузьміна посів посаду 27 березня 2019 року, а випробувальний термін тривав три місяці. Зараз результати його роботи на посту дають всі підстави для ухвалення урядом рішення про його звільнення з посади голови Держархбудінспекції, однак чи звільнять чиновника за поданням міністра – поки не відомо.
Нагадаємо, Геннадій Зубко пропонує дозволити суміщати посади мера та нардепа.
Джерело: minregion.gov.ua
Фото: glavcom.ua