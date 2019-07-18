Вчора на засіданні Кабінету міністрів України віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доповів прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману про непроходження головою Держархбудінспекції Сергієм Кузьміним випробувального терміну на цій посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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– Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень та відмов. Тому я підготував саме таке подання.

Зокрема Сергій Кузьмін надав недостовірну інформацію для доступу до державної таємниці, не зміг впровадити електронний кабінет забудовника, кількість відмов у наданні документів дозвільного характеру збільшена з 20 до 70%, а державний орган за цей час став одним з найбільш корумпованих в Україні, – заявив Зубко.