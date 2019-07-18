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Факти / Україна / Політика

Голова ДАБК Сергій Кузьмін може втратити крісло

Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін на посаді глави Держархбудінспекції.

Голова ДАБК Сергій Кузьмін може втратити крісло

Вчора на засіданні Кабінету міністрів України віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доповів прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману про непроходження головою Держархбудінспекції Сергієм Кузьміним випробувального терміну на цій посаді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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– Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень та відмов. Тому я підготував саме таке подання.

Зокрема Сергій Кузьмін надав недостовірну інформацію для доступу до державної таємниці, не зміг впровадити електронний кабінет забудовника, кількість відмов у наданні документів дозвільного характеру збільшена з 20 до 70%, а державний орган за цей час став одним з найбільш корумпованих в Україні, – заявив Зубко.

Сергія Кузьміна посів посаду 27 березня 2019 року, а випробувальний термін тривав три місяці. Зараз результати його роботи на посту дають всі підстави для ухвалення урядом рішення про його звільнення з посади голови Держархбудінспекції, однак чи звільнять чиновника за поданням міністра – поки не відомо.

Нагадаємо, Геннадій Зубко пропонує дозволити суміщати посади мера та нардепа.

Джерело: minregion.gov.ua

Фото: glavcom.ua

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