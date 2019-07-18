Парламентские выборы 2019 уже на этой неделе, а потому партии все активнее привлекают избирателей. Как политсилы используют интернет, к какой еще агитации прибегают и эффективно ли это – в материале Фактов ICTV.

Парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. Поэтому партии и кандидаты-мажоритарщики используют последний шанс привлечь избирателей.

Президентские выборы показали, что традиционные подходы к агитации больше не работают. Точнее – работают не так эффективно. Владимир Зеленский доказал, что можно победить, не тратя миллиарды и ведя свою кампанию онлайн. А еще он продемонстрировал, что молодежь на выборах все же голосует, а потому этот электорат тоже надо учитывать.

Facebook-кампании

Соцсети становятся одним из главных источников информации наравне с ведущими СМИ. А поскольку около половины украинских пользователей интернета зарегистрированны в Facebook (почти 13 млн украинцев), это наиболее популярная площадка для рекламы и агитации.

– Большинство сообщений узкотаргетированы, то есть команды кандидатов, партий разрабатывают различные месседжи (часто очень разные) для различных аудиторий. Такую тактику впервые использовали с подачи Cambridge Ananlytica на президентских выборах в США, – объясняет Владимир Хицяк, руководитель Центра этики и технологий Львовской бизнес-школы УКУ.

Эксперт также отмечает, что политики начали активно работать с локальными лидерами мнений в соцсетях, использовать ситуативную и вирусную рекламы.

Активно политсилы пользуются ботами, которые могут увеличить количество подписчиков, лайков и комментариев, добавляет Ксения Омельченко, эксперт в сфере PR, коммуникаций и работы с репутацией.

– Среди других известных способов промо в онлайне – приобретение уже раскрученных групп и превращение их в группы поддержки того или иного кандидата, участие в “гивах”, маскировка под уже известные политические бренды и хайп (например, реклама кандидата в президенты Игоря Шевченко в стиле телешоу Холостяк), – отмечает эксперт.

Сколько партии потратили на Facebook?

Еще накануне президентских выборов соцсеть сменила алгоритм рекламы во избежание фальсификаций. Теперь пользователю отображается заказчик той или иной рекламы, а данные о расходах стали открытыми.





















Хайп, СМС и реклама в Facebook: как партии агитируют перед выборами / 5 фотографий

Лидером по объему рекламных сообщений в Facebook является партия Святослава Вакарчука Голос. Так, за последние семь дней ее расходы составили $134,3 тыс. На втором месте партия Европейская солидарность Петра Порошенко – $95,5 тыс.

На рекламу в соцсетях рассчитывают не все. Радикальная партия Ляшко, например, на рекламу в Facebook за это время денег не тратила. Это связано с ее электоратом, который не пользуется активно сетями.

Эффективна ли такая реклама?

Чаще всего заказчики политической рекламы имеют цель увеличить узнаваемость того или иного кандидата, отмечает Ксения Омельченко.

– Если вы хотите, чтобы видео увидел 1 млн пользователей, то придется потратить $10 тыс. Это еще зависит от аудитории, на которую вы настраиваете рекламу, а также количества конкурентных постов в аукционе Facebook.

Эксперт отмечает, что большинство средств кандидатами “сливаются” из-за проблем с настройкой таргетинга.

– Проблемы киевлян отличаются от проблем других регионов, но политики продолжают крутить рекламу на стандартную аудиторию – вся Украина, 18-65 лет. А запускать рекламу на весь город, если ты баллотируешься только по одному округу (например, Соломенскому району Киева), неэффективно.

Именно поэтому реклама в Facebook на этих выборах – это популярный инструмент именно для мажоритарщиков, которые могут ограничить показы только для жителей определенных регионов.

– Для них соцсети являются настоящим полем битвы, параллельным активной работе на округе (встречи с избирателями и др.), – отмечает Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии Выбор.

Она добавляет, что соцсети позволяют глубже разобраться в проблемах округа и вести коммуникацию с избирателями. Впрочем, оценить эффективность такого метода можно будет уже по результатам ​​выборов.

Что дают соцсети?

Соцсети – это, прежде всего, эмоции и диалог с избирателями. Владимир Хицяк объясняет, что предвыборные кампании становятся более открытыми к диалогу, а качество оборотов связи заметно возрастает:

– У политиков уже не получится запустить хороший видеоролик в ротацию и больше ничего не делать, как это было на ТВ. Соцсети не прощают пренебрежительного отношения и отсутствия диалога.

Кроме того, в соцсетях намного легче работать с эмоциями избирателей. Впрочем, это не только положительная тенденция, ведь управлять эмоциями сложнее, чем достучаться до рацио электората, отмечает Брудницкая.

– Яркий пример – кампания в Facebook Европейской солидраности Петра Порошенко: эмоциональная, клиповая, но малоэффективна, судя по динамике рейтингов, пока весомый акцент делался на соцсети. Как только ЕС увеличила свое присутствие в телеэфире, рейтинги пошли вверх.

Не только интернетом

Несмотря на популярность интернета, политики продолжают использовать традиционные методы.

Ранее политические силы часто заручались поддержкой звезд шоу-бизнеса на выборах. Эта технология не нова. Впрочем, в этом году в этом нет необходимости, поскольку многие звезды самостоятельно идут в Раду.

Так, с бесплатными концертами по Украине ездит Святослав Вакарчук, во многих городах проходит фестиваль Квартал фест, а Михаил Поплавский поет вместе с Олегом Винником на одной сцене. И все это происходит накануне парламентских выборов.

Впрочем, в Комитете избирателей Украины предостерегают – такие мероприятия должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов. Если расходы на агитацию не отображены в финансовом отчете, это может грозить кримитальная ответственностью.

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Встречается в этом году и СМС-рассылка. Все помнят, как накануне второго тура президентских выборов им лично звонил президент с просьбой поддержать его.

Это до сих пор работает. Вот, например, сообщения, поступавшие нашим сотрудникам от имени Аграрной партии Украины.









Хайп, СМС и реклама в Facebook: как партии агитируют перед выборами / 2 фотографии

Быть на хайпе

Все чаще политики пытаются попасть в информационное пространство. Ведь чем чаще о них говорят, пусть и в негативном ключе, тем больше растет их рейтинг.

– Мы на пороге ренессанса такой технологии, как попадание в ленту новостей любой ценой. Вот то, что сейчас дает эффект и, к слову, охватывает соцсети (в качестве площадки для распространения новости), – считает Лилия Брудницкая.

Так пиарились лидеры Оппозиционной платформы на визите в Москву, вспоминает политолог.

Итак, сегодняшние технологии существенно меняют саму политику и подходы к ней, а традиционные методы агитации, та же известная гречка, уходят в прошлое.

Если вы не поддаетесь на манипуляции и голосуете вдумчиво, мы подготовили для вас спецпроект о парламентских выборах 2019. Здесь вы сможете ознакомиться с программами партий, их идеологиями и первыми десятками.

Лилия Ященко