Парламентські вибори 2019 вже цього тижня, а тому партії все активніше залучають виборців. Як політсили використовують інтернет, до яких ще агітацій вдаються та чи ефективно це – у матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори 2019 відбудуться вже 21 липня. Тому партії та кандидати-мажоритарники використовують останній шанс залучити виборців.

Президентські вибори показали, що традиційні підходи до агітації більше не працюють. Точніше – працюють не так ефективно. Володимир Зеленський довів, що можна перемогти, не витрачаючи мільярди і ведучи свою кампанію онлайн. А ще він продемонстрував, що молодь на виборах все ж таки голосує, а тому на цей електорат теж треба зважати.

Facebook-кампанії

Соцмережі стають одним з головних джерел інформації на рівні з провідними ЗМІ. А оскільки близько половини українських користувачів інтернету зареєстровані у Facebook (майже 13 млн українців), це найбільш популярний майданчик для реклами та агітації.

– Більшість повідомлень вузькотаргетовані, тобто команди кандидатів, партій розробляють різні меседжі (часто дуже відмінні) для різних аудиторій. Таку тактику вперше використали з подання Cambridge Ananlytica на президентських виборах у США, – пояснює Володимир Хіцяк, керівник Центру етики і технологій Львівської бізнес-школи УКУ.

Експерт також зазначає, що політики почали активніше працювати з локальними лідерами думок в соцмережах, використовувати ситуативну та вірусну реклами.

Активно політсили користуються ботами, які можуть збільшити кількість підписників, лайків і коментарів, додає Ксенія Омельченко, експерт в сфері PR, комунікацій і роботи з репутацією.

– Серед інших відомих способів промо в онлайні – придбання вже розкручених груп та перетворення їх на групи підтримки того чи іншого кандидата, участь у “гівах”, маскування під вже відомі політичні бренди та хайп (наприклад, реклама кандидата в президенти Ігоря Шевченка у стилі телешоу Холостяк), – зазначає експерт.

Скільки партії витратили на Facebook?

Ще напередодні президентських виборів соцмережа змінила алгоритм реклами задля уникнення фальсифікації. Тепер користувачеві відображається замовник тієї чи іншої реклами, а дані про витрати стали відкритими.





















Хайп, СМС та реклама у Facebook: як партії агітують перед виборами / 5 фотографий

Лідером за обсягом рекламних повідомлень у Facebook є партія Святослава Вакарчука Голос. Так, за останні сім днів її витрати сягнули $134,3 тис. На другому місці партія Європейська солідарність Петра Порошенка – $95,5 тис.

На рекламу у соцмережах розраховують не всі. Радикальна партія Ляшка, приміром, на рекламу у Facebook за цей час грошей не витрачала. Це пов’язано з її електоратом, який не користується активно соцмережами.

Чи ефективна така реклама?

Найчастіше замовники політичної реклами ставлять за мету збільшити впізнаваність того чи іншого кандидата, зазначає Ксенія Омельченко.

– Якщо ви хочете, аби відео побачило 1 млн користувачів, то доведеться витратити $10 тис. Це ще залежить від аудиторії, на яку ви налаштовуєте рекламу, а також кількості конкурентних постів в аукціоні Facebook.

Експерт наголошує, що більшість коштів кандидатами “зливаються” через проблеми з налаштуванням таргетингу.

– Проблеми киян відрізняються від проблем інших регіонів, але політики продовжують крутити рекламу на стандартну аудиторію – вся Україна, 18-65 років. А запускати рекламу на все місто, якщо ти балотуєшся тільки за одним округом (наприклад, Соломянським районом Києва), неефективно.

Саме тому реклама у Facebook на цих виборах – це популярний інструмент саме для мажоритарників, які можуть обмежити покази лише для жителів певних регіонів.

– Для них соцмережі є справжнім полем битви, паралельним активній роботі на окрузі (зустрічі з виборцями та ін.), – зазначає Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології Вибір.

Вона додає, що соцмережі дозволяють глибше знатись на проблемах округу та вести комунікацію з виборцями. Втім, оцінити ефективність такого методу можна буде за результатами виборів.

Що дають соцмережі?

Соцмережі – це, передусім, емоції та діалог з виборцями. Володимир Хіцяк пояснює, що передвиборчі кампанії стають більш відкритими до діалогу, а якість зворотього звязку помітно зростає:

– У політиків вже не вийде запустити гарний відеоролик в ротацію і більше нічого не робити, як це є на ТБ. Соцмережі не прощають зверхнього ставлення і відсутності діалогу.

Окрім того, в соцмережах набагато легше працювати з емоціями виборців. Втім, це не тільки позитивна тенденція, адже керувати емоціями набагато складніше, ніж достукатися до раціо електорату, зазначає Брудницька.

– Яскравий приклад – кампанія у Facebook Европейської солідраності Петра Порошенка: емоційна, кліпова, але малоефективна, судячи з динаміки рейтингів, доки вагомий акцент робився на соцмережі. Як тільки ЕС збільшила свою присутність у телеефірах, рейтинги пішли вгору.

Не лише інтернетом

Попри популярність інтернету, політики продовжують використовувати традиційні методи.

Раніше політичні сили часто заручались підтримкою зірок шоу-бізнесу на виборах. Ця технологія не є новою. Втім, цьогоріч у цьому немає потреби, оскільки багато зірок самостійно йдуть у Раду.

Так, з безкоштовними концертами Україною їздить Святослав Вакарчук, у багатьох містах проходить фестиваль Квартал фест, а Михайло Поплавський співає разом з Олегом Вінником на одній сцені. І все це відбувається напередодні парламентських виборів.

Втім, у Комітеті виборців України застерігають – такі заходи мають оплачуватись з виборчих фондів кандидатів. Якщо витрати на агітацію не відображені у фінансовому звіті, це може загрожувати кримітальною відповідальністю.

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Трапляється цьогоріч і СМС-розсилка. Всі пам’ятають, як напередодні другого туру президентських виборів їм особисто телефонував президент з проханням підтримати його.

Це досі працює. Ось, наприклад, повідомлення, які надходили нашим співробітникам від імені Аграрної партії України.









Хайп, СМС та реклама у Facebook: як партії агітують перед виборами / 2 фотографии

Бути на хайпі

Все частіше політики намагаються потрапити в інформаційний простір. Адже чим частіше про них говорять, нехай і в негативному ключі, тим більше зростають їх рейтинги.

– Ми на порозі ренесансу такої технології, як потрапляння у стрічку новин за будь-яку ціну. Ось те, що нині дає ефект і, до слова, охоплює соцмережі (як майданчик для поширення новин), – вважає Лілія Брудницька.

Так піарились лідери Опозиційної платформи на візиті до Москви, згадує політолог.

Отож, сьогоднішні технології суттєво змінюють саму політику і підходи до неї, а традиційні методи агітації, та ж відома гречка, відходять у минуле.

Якщо ви не піддаєтесь на маніпуляції і голосуєте вдумливо, ми підготували для вас спецпроект про парламентські вибори 2019. Тут ви зможете ознайомитись з програмами партій, їх ідеологіями та першими десятками.

Лілія Ященко