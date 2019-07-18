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Факты / Украина

Киев предложил Москве обменять Вышинского на Сенцова

В офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили освободить Кирилла Вышинского в обмена на Олега Сенцова.

Киев предложил Москве обменять Вышинского на Сенцова

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили освободить руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в обмен на политзаключенного Кремля  Олега Сенцова.

– В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова, – заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендаль.

Она добавила, что для убедительности в общей доброй воле стоит это сделать одновременно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к нормализации диалога Украины и России может стать освобождение 24 украинских моряков.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что первым шагом к восстановлению диалога могло бы стать освобождение Кирилла Вышинского.

Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 в Симферополе (Крым). Его обвинили в управлении террористической группой. В 2015 году Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Сенцова до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

Фото: УНИАН

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