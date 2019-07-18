На переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными.

На переговорах в Минске стороны договорились об обмене пленными.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Роман Бессмертный.

По его словам, обмен пленными состоится по схеме 208 на 69.

– Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69, – заявил Бессмертный.

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Напомним, в Минске достигли договоренности о прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля.