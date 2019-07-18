PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обмен пленными: в Минске договорились о схеме 208 на 69

На переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными.

Обмен пленными: в Минске договорились о схеме 208 на 69

На переговорах в Минске стороны договорились об обмене пленными.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Роман Бессмертный.

По его словам, обмен пленными состоится по схеме 208 на 69.

– Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69, – заявил Бессмертный.

Читайте: Обострение спора: МИД о новом аресте пленных моряков

Напомним, в Минске достигли договоренности о прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе
Обстрелы не прекращаются. Боевики выходят из окопов и охотятся за пулеметчиками
В Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля
Когда будет саммит нормандской четверки: прогноз Зеленского
Разговор с Путиным, маленькие победы и война на Донбассе – интервью Зеленского
Шины стали бронежилетом: боевики ударили по позициям в Зайцево
Страны нормандского формата договорились о хлебном перемирии на Донбассе
На Донбассе погиб военный Дмитрий Лисовол
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка