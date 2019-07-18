В офісі президента України Володимира Зеленського запропонували звільнити Кирила Вишинського в обміну на Олега Сенцова.

В Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували звільнити керівника РИА Новости-Україна Кирила Вишинського в обмін на політв’язня Кремля Олега Сенцова.

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– В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію РФ щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч – звільнивши Олега Сенцова, – заявила прес-секретар президента України Юлія Мендаль.

Вона додала, що задля переконливості у спільній добрій волі варто це зробити одночасно.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу України та Росії може стати звільнення 24 українських моряків.

Після чого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що першим кроком до відновлення діалогу могло б стати звільнення Кирила Вишинського.

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі (Крим). Його звинуватили у керуванні терористичною групою. У 2015 році Північно-Кавказький військовий окружний суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

15 травня 2018 року в Києві затримали керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.