Эксперт в вопросах экономики и бизнеса Станислав Таршин считает большой роскошью, когда бизнес может позволить себе быть открыто в оппозиции к власти.

Большая роскошь, когда бизнес может позволить себе быть открыто в оппозиции к власти.

Так считает основатель группы компаний Градолія, эксперт в вопросах экономики и бизнеса Станислав Таршин.

– Большая роскошь, когда бизнес может позволить себе быть открыто в оппозиции к власти, бизнес это большая ответственность, -говорит он.

Комментируя реальные риски и угрозы для любого бизнеса, эксперт сказал, что “к сожалению, журналисты очень часто показывают общую картину: вот бизнесмен сотрудничал с одной властью, а потом начал со второй и третьей. А какой у бизнеса выбор? Если власть может усложнить жизнь любому бизнесмену! А это даже не столько опасность потерять прибыль, сколько понимание предпринимателя, что часть рабочего персонала останется либо без зарплаты, либо вообще без работы”.

Таршин считает, что “если власть не хочет помогать бизнесу, то хоть не мешала бы! Должно же быть понимание, что чистый, белый бизнес – это налоги, рабочие места, «белые» зарплаты и, в конце концов, увеличение за счёт экспорта валютной выручки, которая сейчас очень важна”.

– Многие люди видят хорошие машины, недвижимость, одежду и думают как это «круто». Но поверьте, это в первую очередь каторжный труд, большая ответственность за рабочий персонал, бессонные ночи переживаний и нервы. За общей картинкой стоят и крайне тяжелые моменты, – подытожил Таршин .

К слову, ранее Таршин поделился своим мнением относительно экспортных поставок готовой продукции и рассказал о своем бизнесе.