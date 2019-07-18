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Факти / Україна

Таршин: Велика розкіш, коли бізнес може дозволити собі бути відкрито в опозиції до влади

Експерт з питань економіки і бізнесу Станіслав Таршин вважає великою розкішшю, коли бізнес може дозволити собі бути відкрито в опозиції до влади.

Таршин: Велика розкіш, коли бізнес може дозволити собі бути відкрито в опозиції до влади

Велика розкіш, коли бізнес може дозволити собі бути відкрито в опозиції до влади.

Так вважає засновник групи компаній Градолія, експерт в питаннях економіки і бізнесу Станіслав Таршин.

– Велика розкіш, коли бізнес може дозволити собі бути відкрито в опозиції до влади, бізнес це велика відповідальність, -говорить він.

Коментуючи реальні ризики і загрози для будь-якого бізнесу, експерт сказав, що “на жаль, журналісти дуже часто показують загальну картину: ось бізнесмен співпрацював з однією владою, а потім почав з другої і третьої. А який у бізнесу вибір? Якщо влада може ускладнити життя будь-якому бізнесмену! А це навіть не стільки небезпека втратити прибуток, скільки розуміння підприємця, що частина робочого персоналу залишиться або без зарплати, або взагалі без роботи”.

Таршин вважає, що “якщо влада не хоче допомагати бізнесу, то хоч не заважала б! Має ж бути розуміння, що чистий, білий бізнес – це податки, робочі місця, білі зарплати і, врешті-решт, збільшення за рахунок експорту валютної виручки, яка зараз дуже важлива “.

– Багато людей бачать хороші машини, нерухомість, одяг і думають як це круто. Але повірте, це у першу чергу каторжна праця, велика відповідальність за робочий персонал, безсонні ночі переживань і нерви. За загальною картинкою стоять і вкрай важкі моменти, – підсумував Таршин.

До речі, раніше Таршин поділився своєю думкою щодо експортних постачань готової продукції та розповів про свій бізнес.

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