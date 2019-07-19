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Факты / Украина

Международные суды отклонили апелляцию Газпрома в деле с Нафтогазом

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.

Международные суды отклонили апелляцию Газпрома в деле с Нафтогазом

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу Газпрома относительно юрисдикции суда. Таким образом он подтвердил свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Также решение в пользу Нафтогаза принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу Газпрома отменить арест активов компании в Люксембурге.

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Напомним, 28 февраля 2019 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по иску на транзит газа на сумму $4,673 млрд. По результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Из-за задолженности сумма долга Газпрома превысила $2,7 млрд.

К слову, Нафтогаз подал жалобу на Газпром в Еврокомиссию.

Источник: Нафтогаз

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