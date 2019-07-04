Новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через территорию Украину состоится в сентябре 2019 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал дату возобновления переговоров в формате Украина-РФ-ЕК о транзите российского газа с 2020 года.

Он сказал, что трехсторонние переговоры под его председательством будут возобновлены уже в сентябре.

На днях глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что РФ готова продолжить действующий контракт с Украиной на транзит газа.

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Ранее в Нафтогазе заявили, что с начала 2020 года Украина должна полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию, однако подготовка к этому процессу оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

Фото: Нафтогаз