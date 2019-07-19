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Факти / Україна

Міжнародні суди відхилили апеляцію Газпрому у справі з Нафтогазом

Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембургу відхилили апеляцію Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу.

Міжнародні суди відхилили апеляцію Газпрому у справі з Нафтогазом

Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу Газпрому щодо юрисдикції суду. Таким чином він підтвердив свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Також рішення на користь Нафтогазу ухвалив Окружний суд Люксембургу. Він відхилив скаргу Газпрому скасувати арешт активів компанії у Люксембурзі.

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Нагадаємо, 28 лютого 2019 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму $4,673 млрд. За результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити Нафтогазу $2,56 млрд.

Через заборгованість сума боргу Газпрому перевищила $2,7 млрд.

До слова, Нафтогаз подав скаргу на Газпром в Єврокомісію.

Джерело: Нафтогаз

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