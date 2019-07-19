Суд постановил продлить срок содержания под стражей для главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется под стражей до 19 сентября.

Такое решение принял Подольский райсуд Киева 19 июля 2019.

Прокуроры обосновали просьбу о продлении ареста возможными рисками побега мужчины. Судьям напомнили о том, что Вышинский, который работал на российское информационное агентство, имеет гражданство РФ и отказался от украинского паспорта.

Со своей стороны адвокаты отметили, что их подзащитный не собирается бежать из страны, имеет столичную прописку и сам “заинтересован в установлении истины”.

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Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве . Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.