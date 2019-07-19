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Факты / Украина

Вышинский остается под стражей – решение суда

Суд постановил продлить срок содержания под стражей для главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский остается под стражей – решение суда

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется под стражей до 19 сентября.

Такое решение принял Подольский райсуд Киева 19 июля 2019.

Прокуроры обосновали просьбу о продлении ареста возможными рисками побега мужчины. Судьям напомнили о том, что Вышинский, который работал на российское информационное агентство, имеет гражданство РФ и отказался от украинского паспорта.

Со своей стороны адвокаты отметили, что их подзащитный не собирается бежать из страны, имеет столичную прописку и сам “заинтересован в установлении истины”.

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Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве . Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали  арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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