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Факты / Украина

Вышинского должны освободить без условий – Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского должны освободить без предварительных условий.

Тетяна Москалькова

Татьяна Москалькова, уполномоченный при президенте РФ по правам человека, прокомментировала предложение обмена Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.

– Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий, – сказала она.

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По ее словам, руководитель РИА Новости-Украина сам категорически против обмена, а “его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет”.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в обмен на политзаключенного Олега Сенцова.

Источник: Интерфакс

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