Суд постановив продовжити термін тримання під вартою для головреда РИА Новости Украина Кирила Вишинського.

Головний редактор РИА Новости Украина Кирило Вишинський залишиться під вартою до 19 вересня.

Таке рішення ухвалив Подільський райсуд Києва 19 липня 2019 року.

Прокурори обгрунтували прохання щодо продовження арешту можливими ризиками втечі чоловіка. Суддям нагадали про те, що Вишинський, який працював на російське інформаційне агентство, має громадянство РФ та відмовився від українського паспорта.

Зі свого боку адвокати зазначили, що їхній підзахисний не збирається тікати з країни, має столичну прописку і сам “зацікавлений у встановленні істини”.

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Нагадаємо, Вишинського затримали 15 травня 2018 року в Києві. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.

16 травня Вишинського привезли у Херсон, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Кілька разів йому продовжували арешт.

14 березня 2019 року Вишинського етапували з Херсона до Києва для участі в засіданні Касаційного кримінального суду Верховного суду.