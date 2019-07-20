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Факты / Украина / Политика

Не та печать: в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени

В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

Не та печать: в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени

В посольстве Украины в Индии испорчено все бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах.

МИД Украины предупредило посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в Раду печатей избирательных участков по выборам президента.

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Эти печати нужно было вернуть в Министерство иностранных дел сразу после президентских выборов.

Послы будут нести персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию на зарубежном избирательном участке.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Как проголосовать украинцам за границей и что для этого нужно – читайте в материале.

Источник: LB.ua

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