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Факти / Україна / Політика

Не та печатка: у посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені

У посольстві України в Індії внаслідок використання неправильних печаток зіпсовані всі бюлетені для голосування на дострокових виборах до Верховної Ради.

Не та печатка: у посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені

У посольстві України в Індії зіпсовано усі бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах.

МЗС України попередило посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям з виборів депутатів у Раду печаток виборчих дільниць з виборів президента.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Ці печатки потрібно було повернути в Міністерство закордонних справ відразу після президентських виборів.

Посли несутимуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування на закордонній виборчій дільниці.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Як проголосувати українцям за кордоном і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Джерело: LB.ua

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