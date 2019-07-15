Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Как проголосовать украинцам за границей и что для этого нужно – читайте в материале.

На выборах в Верховную Раду 2019 можно проголосовать не только по месту прописки, но и за границей.

Какие документы для этого нужны и сколько времени займет процедура – читайте в материале Фактов ICTV.

Документами, которые являются основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на заграничном избирательном участке, является исключительно:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины.

На выборах народных депутатов Украины на избирательных участках, образованных в странах, в которые разрешен въезд граждан Украины по паспорту гражданина Украины, основанием для получения бюллетеня может быть паспорт гражданина Украины.

В список избирателей на заграничном избирательном участке включаются граждане Украины, которым исполнилось или на день голосования исполнится 18 лет и которые по своему избирательному адресу согласно данным Государственного реестра избирателей относятся к этому заграничному избирательному участку.

Перечень зарубежных избирательных участков можно посмотреть здесь.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)

Если избиратель, который проживает в Украине, будет находиться в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля за ее пределами, то он может обратиться с заявлением о временном изменении места голосования в орган ведения реестра по своему избирательному адресу или в орган ведения реестра в Министерстве иностранных дел Украины.

Мотивация временного изменения места голосования может быть изложена, в частности, в такой форме: по семейным обстоятельствам, в связи с командировкой, в связи с производственной необходимостью, по месту работы, по месту учебы, по месту фактического проживания в связи с отпуском, в связи с санаторно-курортным лечением и тому подобное.

Заявление избирателя о временном изменении места голосования подается лично. При его подаче гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Для включения в список избирателей лично необходимо подать в установленные законодательством сроки (не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть до 15 июля включительно) в орган ведения Государственного реестра избирателей по своему избирательному адресу в Украине или в отдел ведения и администрирования Государственного реестра избирателей Управления консульской деятельности Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Такой путь включения в список избирателей на зарубежном избирательном участке рекомендуется в случае, если гражданин Украины будет находиться на территории другого государства непродолжительный период.

Заявление о временном изменении места голосования избирателя без изменения избирательного адреса заграничными дипломатическими учреждениями Украины или участковыми избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков не принимается.

Напомним, 15 июля – последний день для смены места голосования.