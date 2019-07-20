Парламентские выборы уже 21 июля. Фактов ICTV напоминают, что будет за подкуп избирателей, рассказывают, чего ожидать на выборах в Верховную Раду и как нарушают закон партии и мажоритарщики.

Чем ближе к парламентским выборам 2019, тем активнее кандидаты-мажоритарщики и партии мотивируют свой электорат за них голосовать.

Право голоса на выборах в Верховную Раду Украины имеют все граждане Украины, которым исполнилось восемнадцать лет – такое положение зафиксировано в законе Про выборы народных депутатов.

Впрочем, пока одни активно пользуются своим демократическим правом, другие пренебрегают, для третьих выборы – это возможность обогатиться. Пресловутая гречка, наличные и различные поощрения за голос – тема для Украины не новая.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что подкуп избирателей – эффективная технология, которая активно применяется на местных и мажоритарных выборах:

– В 2014 году мы не видели ни одного избирательного округа, где бы не использовались технологии прямого и непрямого подкупа. На местных выборах 2015 года эта технология вообще была массовой. Подавляющее большинство кандидатов шли к избирателям с помощью – покраской, уборкой, обустройством мест досуга и др.

Ответственность существует

Факты ICTV напоминают, что в 2014 году был принят закон №1703, ужесточающий ответственность за подкуп избирателей.

Следовательно, согласно действующему законодательству, избиратель, который принял предложение, обещание или неправомерную выгоду за свой голос может нести ответственность – штраф от 1700 до 5400 грн, исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет.

Человек, который предлагает деньги за голос, несет уголовную ответственность – ограничение или лишение свободы до трех лет с запретом занимать должность или вести деятельность от одного до трех лет.

За предвыборную агитацию или бесплатное предоставление товаров, услуг, работ также предусмотрено наказание – от двух до четырех лет ограничения или лишения свободы.

За получение бюллетеня лицом, не имеющим на это право – штраф от 1700 до 5400 грн, исправительные работы до двух лет или лишение свободы до трех лет.

Среди тяжких преступлений:

незаконное требование или указание должностного лица с целью повлиять на решение избирательной комиссии (от 5 до 10 лет);

подделка избирательных документов (от 3 до 7 лет);

похищение или сокрытие ящика с бюллетенями или протоколов о подсчетах голосов (от 5 до 7 лет).

Преступлением средней тяжести считается препятствование осуществлению своего избирательного права, деятельности члена комиссии или наблюдателя соединенные с подкупом, обманом или принуждения. За это предусмотрено лишение свободы от двух до трех лет.

Если же эти действия совершены группой лиц, членом избирательной комиссии или другим должностным лицом – лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В 2018 году по инициативе Владимира Гройсмана была попытка дополнительно усилить ответственность. В частности, в законопроекте №2679 предусматривалось лишение свободы до шести лет за фальсификацию документов и косвенный подкуп избирателей. Однако, к рассмотрению Верховной Рады этот закон так и не дошел.

Оплата агитационных работ – запрещена

Выплата денег наблюдателям и агитаторам тоже вне закона. Вся деятельность должна проводиться на волонтерских началах.

МВД уже неоднократно напоминало об уголовной ответственности за такие попытки. Однако, по словам эксперта, именно агитационной сектор будет проблемой на предстоящих выборах. Это традиционная проблема, которую в Украине наблюдают с начала 90-х годов.

Агитационная деятельность и наблюдение за выборами – тенизированны. По оценкам Алексея Кошеля, на предстоящих выборах мы тоже увидим “нелегалов” – агитаторов и наблюдателей, которые будут получать деньги от партий. В 90% случаев кандидаты и штабы будут пользоваться нелегальной формой выплат.

– Трудно представить, чтобы гражданин в свое рабочее время несколько недель стоял в палатке, и в это время партия не компенсировала ему стоимость горячего чая и бутербродов. Или, чтобы наблюдатель за свои средства ехал из районного центра в деревню на избирательный участок, работал целый день, и партия не компенсировала ему даже суточных расходов.

Причем суммы таких теневых выплат составляют более 50% средств от предвыборных кампаний, добавляет експерт.

Беспорядок на участках

Подкупить избирателя можно не только гречкой или деньгами. И с каждым годом кандидаты становятся все более изобретательными.

Так, Комитет избирателей Украины уже зафиксировал на Прикарпатье организацию бесплатных туров в Буковель. Такой отдых предлагали избирателям с 83, 84 и 86 округов.

А в день защиты детей подкуп принял массовый характер. Устраивались праздники, экскурсии, учебным заведениям дарили компьютерную технику и другие ценные подарки, ученикам и учителям раздавали деньги.

Самым удивительным “подарком” школе оказался шланг для полива огорода в городе Славянск. Его презентовали от имени депутата местного совета.

Законы, предусматривающие ответственность за подкуп избирателей, будут предотвращать попытки фальсификации. Общественные организации, рабочие группы, соответствующие комиссии и правоохранительные органы также будут выполнять свою работу. Но главные надежды – на ответственных избирателей. Ведь пока будет спрос, будут и предложения.

Лілія Ященко