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Підкуп агітаторів і спостерігачів: МВС пригрозило кримінальною відповідальністю

Поліція буде кваліфікувати оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах, як підкуп виборця. За це загрожує кримінальне покарання.

Підкуп агітаторів і спостерігачів: МВС пригрозило кримінальною відповідальністю

У МВС України заявили, що за плату агітаторам і спостерігачам загрожує кримінальна відповідальність.

– Сьогоднішнє виборче законодавство не передбачає, що є право виплати гроші спостерігачам і агітаторам під час виборчої кампанії. Спроби здійснити такі платежі нами будуть кваліфікуватися за ст. 160 (Підкуп виборця) КК України, -заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

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Раніше Факти ICTV писали, що у ЦВК закінчився прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти.

Фото: Dreamstime.com

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