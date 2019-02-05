Поліція буде кваліфікувати оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах, як підкуп виборця. За це загрожує кримінальне покарання.

У МВС України заявили, що за плату агітаторам і спостерігачам загрожує кримінальна відповідальність.

– Сьогоднішнє виборче законодавство не передбачає, що є право виплати гроші спостерігачам і агітаторам під час виборчої кампанії. Спроби здійснити такі платежі нами будуть кваліфікуватися за ст. 160 (Підкуп виборця) КК України, -заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

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