Парламентські вибори вже 21 липня. Фактів ICTV нагадують, що буде за підкуп виборців, розповідають, чого очікувати на виборах до Верховної Ради та як порушують закон партії та мажоритарники.

Чим ближче до парламентських виборів 2019, тим активніше кандидати-мажоритарники та партії мотивують всій електорат за них голосувати.

Право голосу на виборах до Верховної Ради України мають всі громадяни України, яким виповнилося вісімнадцять років – таке положення зафіксоване в законі Про вибори народних депутатів.

Втім, поки одні активно користуються своїм демократичним правом, інші нехтують, для третіх вибори – це можливість збагатитись. Горезвісна гречка, готівка та різноманітні заохочення за голос – тема для України не нова.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що підкуп виборців – ефективна технологія, що активно застосовується на місцевих та мажоритарних виборах:

– У 2014 році ми не бачили жодного виборчого округу, де б не використовувались технології прямого і непрямого підкупу. На місцевих виборах 2015 року ця технологія взагалі була масовою. Переважна більшість кандидатів йшли до виборців з допомогою – фарбуванням, прибиранням, облаштуванням місць дозвілля та ін.

Відповідальність існує

Факти ICTV нагадують, що у 2014 році був прийнятий закон №1703, що посилює відповідальність за підкуп виборців.

Відтак, згідно з чинним законодавством, виборець, який прийняв пропозицію, обіцянку або неправомірну вигоду за свій голос може нести відповідальність – штраф від 1700 до 5400 грн, виправні роботи або обмеженням волі строком до двох років.

Особа ж, яка пропонує гроші за голос, несе кримінальну відповідальність – обмеження або позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати посаду або вести діяльність від одного до трьох років.

За передвиборчу агітацію або безоплатне надання товарів, послуг, робіт також передбачено покарання – від двох до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

За отримання бюлетеня особою, яка не має на це право – штраф від 1700 до 5400 грн, виправні роботи до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Серед тяжких злочинів:

незаконна вимога або вказівка службової особи з метою вплинути на рішення виборчої комісії (від 5 до 10 років);

підробка виборчих документів (від 3 до 7 років);

викрадення або приховування скриньки з бюлетенями або протоколів про підрахунки голосів (від 5 до 7 років).

Злочином середньої тяжкості вважається перешкоджання здійсненню свого виборчого права, діяльності члена комісії або спостерігача поєднані з підкупом, обманом або примусом. За це передбачено позбавлення волі від двох до трьох років.

Якщо ж ці дії вчинені групою осіб, членом виборчої комісії або іншою службовою особою – позбавлення волі строком від трьох до семи років.

У 2018 році за ініціативою Володимира Гройсмана була спроба додатково посилити відповідальність. Зокрема, у законопроекті №2679 передбачалось позбавлення волі до шести років за фальсифікацію документів і непрямий підкуп виборців. Однак, до розгляду Верховної Ради цей закон так і не дійшов.

Оплата агітаційних робіт – заборонена

Виплата грошей спостерігачам і агітаторам теж поза законом. Вся діяльність має проводитись на волонтерських засадах.

МВС вже неодноразово нагадувало про кримінальну відповідальність за такі спроби. Однак, за словами експерта, саме агітаційній сектор буде проблемою на майбутніх виборах. Це традиційна проблема, яку в Україні спостерігають з початку 90-х років.

Агітаційна діяльність та спостереження за виборами – тінізовані. За оцінками Олексія Кошеля, на майбутніх виборах ми також побачимо “нелегалів” – агітаторів та спостерігачів, які будуть отримувати гроші від партій. У 90% випадків кандидати і штаби будуть користуватись нелегальною формою виплат.

– Важко уявити, щоб громадянин у свій робочий час кілька тижнів стояв у наметі, і партія не відшкодовувала йому вартість гарячого чаю і канапок. Або, щоб спостерігач за свої кошти їхав з районного центру до села на виборчу дільницю, працював цілий день, і партія не відшкодовувала йому навіть добових витрат.

При чому суми таких тіньових виплат становлять понад 50% коштів від передвиборчих кампаній, додає експерт.

Безлад на дільницях

Підкупити виборця можна не тільки гречкою або грошима. І з кожним роком кандидати стають все вигадливішими.

Так, Комітет виборців України вже зафіксував на Прикарпатті організацію безкоштовних турів до Буковелю. Такий відпочинок пропонували виборцям з 83, 84 та 86 округів.

А на день захисту дітей підкуп набрав масового характеру. Влаштовувались свята, екскурсії, закладам освіти дарували комп’ютерну техніку та інші цінні подарунки, учням та вчителям роздавали гроші.

Найдивнішим “подарунком” школі виявився шланг для поливу огороду у місті Слов’янськ. Його презентували від імені депутата місцевої ради.

Закони, що передбачають відповідальність за підкуп виборців, будуть запобігати спробам фальсифікації. Громадські організації, робочі групи, відповідні комісії та правоохоронні органи також будуть виконувати свою роботу. Та головні сподівання – на відповідальних виборців. Адже доки буде попит, будуть і пропозиції.

Лілія Ященко