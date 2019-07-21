Парламентские выборы 2019 пройдут 21 июля. Как вести себя на выборах, что делать, если вы заметили нарушение на участке и как предотвратить фальсификации – в материале Фактов ICTV.

Выборы в Верховную Раду 2019 уже в воскресенье – 21 июля.

Для того, чтобы проголосовать, в день выборов надо появиться на соответствующий избирательный участок с паспортом (если вы меняли место голосования, должны иметь еще и соответствующую справку). Адрес участка будет указан в приглашении на парламентские выборы 2019, которое придет на почту за несколько недель.

Факты ICTV писали, куда обращаться, если приглашение на выборы не пришло.

Права избирателей – как вести себя на выборах

Закон О выборах народных депутатов Украины предусматривает, что право голоса имеет каждый гражданин Украины, которому на момент голосования исполнилось 18 лет.

Кроме того, участие в выборах – добровольное. То есть никто не имеет права заставлять вас голосовать, если вы этого не хотите.

Перед тем, как идти на участок, следует ознакомиться с общими правами и правилами избирателей.

Голосование проходит тайно . Именно поэтому на выборах запрещено фотографировать и снимать видео своего заполненного бюлетня. Запостить такое селфи в Instagram не получится – за это предусмотрен штраф.

. Именно поэтому на выборах запрещено фотографировать и снимать видео своего заполненного бюлетня. Запостить такое селфи в Instagram не получится – за это предусмотрен штраф. В кабинке для голосования вправе находиться только один человек. Это также регламентируется секретностью выборов. Однако, лица, пришедшие с детьми младше 18 лет, могут взять их с собой. Если человеку с особыми потребностями нужна помощь в заполнении бюллетеня – это можно сделать с ведома члена избирательной комиссии.

Передача голоса – запрещена. Избиратель может проголосовать только один раз и только за себя . Даже имея паспорт и данные лица, проголосовать вы ее не сможете. Если человек не может явиться на участок, он заблаговременно должен заполнить соответствующее заявление в участковой избирательной комиссии. Ему предоставят право голосования за пределами участка.

. Даже имея паспорт и данные лица, проголосовать вы ее не сможете. Если человек не может явиться на участок, он заблаговременно должен заполнить соответствующее заявление в участковой избирательной комиссии. Ему предоставят право голосования за пределами участка. Заполнять бюллетень надо только в соответствии с правилами – поставить отметку можно только напротив одного кандидата. Все остальные отметки на бюллетене делают его недействительным . Однако, если вы случайно его испортили, вы вправе обратиться к члену избирательной комиссии и получить новый. Кстати, бюллетень за пределы избирательного участка выносить запрещено.

. Однако, если вы случайно его испортили, вы вправе обратиться к члену избирательной комиссии и получить новый. Кстати, бюллетень за пределы избирательного участка выносить запрещено. В день выборов запрещена любая агитация. Поэтому появляться на избирательный участок с любыми агитационными материалами в пользу кандидата – запрещено. Это, также, касается элементов одежды, аксессуаров, календарей, брошюр, газет и др.

Поэтому появляться на избирательный участок с любыми агитационными материалами в пользу кандидата – запрещено. Это, также, касается элементов одежды, аксессуаров, календарей, брошюр, газет и др. Здание избирательного участка в день выборов превращается в государственное учреждение. Соответственно, на территории нельзя появляться с алкоголем, животными, огнестрельным или холодным оружием.

В день выборов участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Главное – успеть зайти в участок до 20 часов, пока не закрыли дверь. Проголосовать можно и позже.

Как понять, что на вашем участке происходят нарушения?

Во-первых, избиратель может находиться на участке только столько времени, сколько ему надо для голосования. После того, как он опустил бюллетень в урну, он должен покинуть здание.

– Нужно обратить внимание, не успел ли кто-то проголосовать и не оставил ли свою подпись в списке избирателей за родственника, который находится или проживает не по месту регистрации, или же за рубежом, – рассказывает координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Если вы заметили такое нарушение, необходимо сразу громко об этом сообщать членам комиссии, наблюдателям и полиции, объясняет Айвазовская.

Мы уже писали, что голосование – тайное. Нарушением считается разглашение тайны голосования.

– Демонстрация заполненного бюллетеня другим членам комиссии или наблюдателям может свидетельствовать о контролируемом голосовании, как следствие подкупа, или и агитации, если речь идет о лидерах общин.

Эксперт добавила, что в помещении для голосования не могут находиться посторонние лица, которые не являются членами комиссий, наблюдателями, или доверенными лицами. На это тоже следует обращать внимание.

Куда обращаться, если я вижу правонарушения?

Если вы заметили правонарушение – следует сразу обращаться в полицию. Кроме того, не лишним будет зафиксировать нарушение на камеру, если есть такая возможность.

– Если избиратель увидел нарушения собственными глазами, то он может выступить как заявителем в полицию, так и выступать свидетелем и поставить свою подпись под актом о нарушении от наблюдателей, или протоколом об административном правонарушении, – отметила Ольга Айвазовская.

За нарушение – ответственность

– За участие в организации подкупа можно сесть в тюрьму на срок до 5 лет, а за продажу голоса получить 2 года общественных работ или ограничение свободы. За разглашение волеизъявления избирателя членом комиссии, наблюдателем – до 3-х лет заключения, а сокрытие или уничтожение собственного избирательного бюллетеня грозит значительными штрафами, – напоминает эксперт.

Читайте: За гречку – в тюрьму. Чем грозит подкуп и агитация на выборах

Для сравнения, в 2015 году на выборах в местное самоуправление было открыто 422 уголовных производства, а суды вынесли 80 обвинительных приговоров и лишь одно оправдательное решение.

Кстати, медиагруппа Starlightmedia и гражданская сеть Опора продолжають кампанию, начатую еще во время президентской гонки, за честные и свободные выборы:

– Чтобы побеждали честно наиболее качественные претенденты на представительский мандат и программы действий, нужно защищать право на свободу волеизъявления без давления, угроз, запугивания, подкупа и обмана, а также обеспечить подсчет голосов без фальсификаций и манипуляций, – отмечает Ольга Айвазовская.

Появиться на избирательный участок надо хотя бы потому, что это будущее каждого гражданина. А воздерживаясь от голосования, вы, вполне возможно, предоставляете шанс для манипуляций с вашим бюллетенем.

Можно быть вне политики большую часть своего времени, но от этой политики напрямую зависят налоги, социальные выплаты, пенсии и зарплаты, коммунальные услуги и др. Это окружает каждого гражданина. Быть вне этого невозможно.

Фото: Dreamstime

Лилия Ященко