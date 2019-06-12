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Факты / Украина / Общество

SLM и ОПОРА продолжают кампанию за честные и свободные выборы

Медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть ОПОРА продолжат распространение социальных роликов, изготовление информационных сюжетов, проведение и поддержку самых разнообразных мероприятий, которые имеют целью способствовать честным и свободным выборам.

SLM и ОПОРА продолжают кампанию за честные и свободные выборы

Накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года они приглашают все ответственные медиа присоединиться к новому этапу масштабной информационной кампании.
По результатам недавних выборов, нарушения были единичными и не имели системного характера.

Это неоднократно подчеркивали как украинские эксперты, так и международные наблюдатели. Поэтому, чтобы предупредить нарушения активного и пассивного избирательного права и обеспечить просвещение украинцев перед выборами народных депутатов, организаторы кампании планируют снова развернуть активную информационную деятельность.

Масштабная инфокампания также имеет целью предупредить нарушения в день голосования и при подсчете голосов.

– Мне приятно отметить, что международные наблюдатели положительно оценили уровень проведения выборов главы государства. Убежден, что совместный проект StarLightMedia и ОПОРЫ за честные и свободные выборы внес весомый вклад в то, чтобы президентские выборы в Украине прошли без нарушений и с уважением к фундаментальным свободам и ценностям.

И мы хотим продолжить эту работу, – рассказал президент медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

StarLightMedia как мощная медиагруппа и лидер телевидения в Украине направит свой опыт, лучшие практики и потенциал, чтобы обеспечить украинцев полной информацией накануне выборов.

Читайте: Что предусматривает закон о выборах в Верховную Раду

Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети ОПОРА, отмечает:

– Нарушение избирательных прав часто является следствием незнания их объемов и беззащитности избирателей перед бюрократией.

Нарушение избирательных процедур возможно, когда избирательный процесс – в тени. Поэтому нашей общей задачей является просвещение и информирование, а также надлежащий общественный резонанс о нарушениях.

Последние же легче предупредить, нежели бороться за привлечение к ответственности нарушителей. Практика президентских выборов доказывает, что мы выбрали правильный инструментарий.

Если вы стали свидетелями нарушений законодательства во время выборов, призываем обращаться к Национальной полиции по номеру 102, по региональным контактами независимой наблюдательной организации ОПОРА на сайте oporaua.org.

Если же вам нужна профессиональная юридическая помощь, то пользуйтесь горячей линией бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.

К слову, как проверить себя в списке избирателей для голосования на внеочередных парламентских выборах – читайте в материале Фактов ICTV.

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