Верховная Рада уже много лет входит в список самых драчливых парламентов мира. В рейтингах западных изданий она рядом с законодателями азиатских и африканских стран.

Тайванский парламент – старожил на политическом побоище. Телебои депутатов там транслируют еще с 80-х.

Не только кулаками, но и подручными средствами в борьбе с коллегами пользуются индийские парламентарии.

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Наиболее кровопролитные – бои африканских законодателей. Там депутаты бросали друг в друга всем – креслами, микрофонами, телефонами и сумками.

В Европе, стоит заметить, тоже случаются стычки в парламентах. Правда, значительно менее зрелищные, чем в Азии или Украине.

В британском парламенте неприемлемо в дебатах использовать некоторые выражения. Есть словарь так называемых непарламентарных слов, за которые вас просто могут выгнать из зала, такие как – урод, трус, лжец, крыса, свинья, идиот или лицемер. Последний раз это произошло семь лет назад, когда один из депутатов оскорбил премьера.

Во Франции нашли другой действенный способ – наказывают депутатов-нарушителей лишением зарплаты и возможности голосовать на полгода.

В Верховной Раде тоже пытались обуздать строптивых депутатов различными санкциями. Ввести должность пристава, штрафы и даже наказывать исправительными работами. И все эти законопроекты не доходили даже до голосования. Депутаты, похоже, просто не хотят лишать себя права махать кулаками.

Почему же так случается, что украинцы раз за разом выбирают в парламент драчунов.

Нейробиолог Нана Войтенко исследует особенности человеческого поведения уже десятки лет. Приверженность сильной руки – вот почему часто украинцам нравится наблюдать за месивом в Верховной Раде.

К слову, ЦИК назвала причину низкой явки на парламентских выборах 2019.