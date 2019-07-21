Верховна Рада уже багато років входить до списку найбільш забіякуватих парламентів світу. У рейтингах західних видань вона поруч із законотворцями азійських та африканських країн.

Тайванський парламент – старожил на політичному побоїщі. Телебої депутатів там транслюють ще з 80-х.

Не тільки кулаками, а й підручними засобами у боротьбі з колегами користуються індійські парламентарі.

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Та найбільш кровопролитними є бої африканських законотворців. Там депутати жбурляли один в одного всім – кріслами, мікрофонами, телефонами і сумками.

В Європі теж трапляються сутички в парламентах. Щоправда, значно менш видовищні, ніж в Азії чи Україні.

В британському парламенті неприйнятно в дебатах використовувати деякі вислови. Є словник так званих непарламентарних слів, за які вас просто можуть вигнати із зали, як от – виродок, боягуз, брехун, щур, свиня, ідіот чи лицемір. Востаннє це сталось сім років тому, коли один з депутатів образив прем’єра.

У Франції знайшли інший дієвий спосіб – карають депутатів-порушників позбавленням зарплати і можливості голосувати до півроку.

У Верховній Раді теж намагались приборкати норовливих депутатів різними санкціями. Запровадити посаду пристава, штрафи і навіть карати виправними роботами. Та усі ці законопроекти не доходили навіть до голосування. Депутати, схоже, просто не хочуть позбавляти себе права махати кулаками.

Чому ж так трапляється, що українці раз за разом обирають до парламенту забіяк.

Нейробіолог Нана Войтенко досліджує особливості людської поведінки вже десятки років. Прихильність до сильної руки – ось чому часто українцям подобається споглядати за місивом у Верховній Раді.

До слова, ЦВК назвала причину низької явки на парламентських виборах 2019.