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Кто проходит в Верховную Раду от партии Европейская солидарность

Партия Европейская солидарность может получить 26 мандатов в Верховной Раде, согласно результатам экзит-пола.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Европейская солидарность

По предварительным результатам Национального экзит-пола, партия Европейская солидарность получила 8,8% голосов поддержки. Поэтому партия может получить в Верховной Раде 9 созыва 26 мандатов.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Европейская солидарность

1. Петр Порошенко

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Руслан

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Владимир Вятрович

26. Никоряк Ирина

Читайте: Результаты экзит-пола 2019

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.

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