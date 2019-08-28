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Факты / Украина / Политика

Фракция партии Европейская солидарность в Верховной Раде (СПИСОК)

Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде IX созыва публикуют Факты ICTV.

Фракция партии Европейская солидарность в Верховной Раде (СПИСОК)

Партия Европейская солидарность набрала 8,10% голосов на выборах в Верховную Раду.

Это дает ей право на 23 мандата в парламенте по спискам и еще два места получат мажоритарщики.

Читайте: Кто возглавит комитеты Рады – список

Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде ІХ созыва:

  1. Порошенко Петр
  2. Парубий Андрей
  3. Геращенко Ирина
  4. Забродский Михаил
  5. Федина София
  6. Джемилев Мустафа
  7. Зинкевич Яна
  8. Чийгоз Ахтем
  9. Синютка Олег
  10. Климпуш-Цинцадзе Иванна
  11. Герасимов Артур
  12. Кубив Степан
  13. Фриз Ирина
  14. Южанина Нина
  15. Луценко Ирина
  16. Сюмар Виктория
  17. Арьев Владимир
  18. Павленко Ростислав
  19. Величкович Николай
  20. Алексеев Сергей
  21. Князевич Руслан
  22. Саврасов Максим
  23. Ионова Мария.

Депутаты по мажоритарным округам:

  • ОИО №116. Княжицкий Николай
  • ОИО №119. Бондарь Михаил.

Читайте: Первое заседание Верховной Рады IX созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Фото: Европейская солидарность

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