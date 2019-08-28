Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде IX созыва публикуют Факты ICTV.

Партия Европейская солидарность набрала 8,10% голосов на выборах в Верховную Раду.

Это дает ей право на 23 мандата в парламенте по спискам и еще два места получат мажоритарщики.

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Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде ІХ созыва:

Порошенко Петр Парубий Андрей Геращенко Ирина Забродский Михаил Федина София Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Иванна Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Николай Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария.

Депутаты по мажоритарным округам:

ОИО №116. Княжицкий Николай

ОИО №119. Бондарь Михаил.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Фото: Европейская солидарность