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Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність

Партія Європейська солідарність може отримати 23 мандати у Верховній Раді, відповідно до попередніх результатів ЦВК.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність

ЦВК підрахувала 97.32% протоколів, згідно з якими, партія Європейська солідарність набирає 8.12% голосів підтримки. Тому партія може отримати у Верховній Раді 9 скликання 23 мандати за списками та 2 мандати на мажоритарних округах.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність 

1. Порошенко Петро

2. Парубій Андрій

3. Геращенко Ірина

4. Забродський Михайло

5. Федина Софія

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар’єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Руслан

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

 

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019

Також Факти ICTV публікували список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради.

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