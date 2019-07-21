Стали известны данные Национального экзит-пола 2019, по результатам которого в Верховную Раду должны пройти пять партий.

Появились предварительные результаты экзит-пола на выборах 2019, согласно которым в Верховную Раду проходят пять партий.

Результаты Национального экзит-пола показывают, что больше всего мест в парламенте получит партия Слуга народа, за которую проголосовали 43,9% избирателей.

Согласно результатам выборов по экзит-полу, в Верховную Раду проходят:

Слуга народа (44,2%);

Оппозиционная платформа – За жизнь (11,4%);

Европейская солидарность (8,8%);

ВО Батькивщина (7,4%);

Голос (6,5%).

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В 22.00 опубликовали окончательные результаты экзит-пола выборов 2019, которые более точно отображают ситуацию.

Тем не менее результаты выборов по экзит-полу не являются окончательными и имеют погрешность до 2,5%.

То есть некоторые партии, которые проходят в парламент по экзит-полу выборов 2019, могут не попасть в ВРУ после подсчета голосов в ЦИК.

Опрос проводили КМИС и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, который финансировался представительством Европейского Союза в Украине, программой содействия общественной активности Долучайся, международным фондом Відродження, посольством Канады в Украине.

Исследования проводились среди 13 тыс. респондентов, которые проголосовали, со всех регионов Украины методом анонимного опроса.

Данные по состоянию на 20.00, погрешность опроса составляет 2,5% для лидеров и до 1% для других партий.

К слову, Центральная избирательная комиссия не зафиксировала системных нарушений на внеочередных парламентских выборах.

Источник: КМИС