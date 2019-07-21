ЦИК на данный момент не зафиксировала системных нарушений на парламентских выборах.

Внеочередные выборы в Верховную Раду проходят в штатном режиме.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

По его словам, на данное время никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

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