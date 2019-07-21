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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду проходят без системных нарушений – ЦИК

ЦИК на данный момент не зафиксировала системных нарушений на парламентских выборах.

Выборы в Раду проходят без системных нарушений – ЦИК

Внеочередные выборы в Верховную Раду проходят в штатном режиме.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

По его словам, на данное время никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

Читайте: Как проходят выборы в Верховную Раду 2019: портреты Ленина и массовая агитация

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий во время выборов. Оперативные новости вы можете прочитать в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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