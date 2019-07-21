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Факты / Украина

Явка на выборы в Верховную Раду на 16.00

Явка на парламентские выборы по состоянию на 16.00 составила 36,55%.

Вибори в парламент 2019

По данным с 193 округов, явка на выборы в Верховную Раду составила 36,55%. Это информация по состоянию на 16.00.

Уже известно, как избиратели голосовали во всех областях Украины по состоянию на 16.00.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 онлайн

Активнее всего голосуют в Черниговской области – 41,69%, самая низкая явка в Черновицкой области – 27,91%.

Напомним, что Факты ICTV следят за явкой на выборы 2019 в Верховную Раду Украины онлайн.

Источник: ЦИК

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