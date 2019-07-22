Коалиция в новой Раде может образоваться от одной партии. Что такое коалиция, как она формируется и кто войдет в ее состав в новом парламенте – разобрались Факты ICTV.

Коалиция, которая формирует большинство в парламенте, позволит беспрепятственно принимать решения и проводить законопроекты.

Итак, основной вопрос – как сформируется коалиция в новой Раде? Захочет ли Слуга народа объединяться с другими партиями, ведь по предварительным результатам политсила будет иметь свое большинство – 226 депутатов.

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Что такое коалиция?

Коалиция – это объединение парламентских фракций для эффективного сотрудничества.

В ее состав должно войти большинство от конституционного состава, то есть как минимум 226 депутатов.

Формируется коалиция в течение 30 дней с первого заседания, а войти в нее могут только депутатские фракции.

Коалиция участвует в формировании Кабинета министров и избрании премьер-министра. Кроме того, коалиция может эффективно голосовать за принятие законопроектов.

Монокоалиция Слуги народа

По результатам подсчета 70% бюллетеней, на 128 из 199 округов побеждает партия Слуга народа. Кроме того, 42,6% голосов партии обеспечат ей по меньшей мере 123 мандата. А это уже 251 депутат, что позволяет президентской политической силе сформировать монокоалицию.

В них нет необходимости объединяться с другими партиями. Впрочем, будучи эффективным инструментом в хороших руках с одной стороны, с другой – такая тотальная власть одновременно несет и риски.

В частности, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что монокоалиция означает моноответственность. И добавляет, что вариант с привлечением в коалицию Голоса выглядит актуальным, ведь делить ответственность на двух проще.

Кроме того, эксперт отмечает – коалиция в составе одной партии будет выглядеть неприемлемо для международных партнеров.

– В демократических странах коалиции с одной политической силы не то, что не приняты, а их вообще не бывает.

Более того, в Украине нет эффективной системы сдержек и противовесов. Нет ни закона об оппозиции, ни прописанных пунктов в регламенте Рады. Именно поэтому оппозиция будет иметь формальный характер, уверен политолог.

С кем точно не объединится Слуга народа, так это со старыми политиками. Хотя Батькивщина и подчеркивала, что готова к сотрудничеству, коалиция будет невыгодной для обеих партий. Для Слуги народа это дискредитация тезиса о том, что новые политики не сотрудничают со старыми.

– Для Тимошенко – это последний шанс остаться не просто в политике, а в большой политике. Предложения с их стороны будут идти, но вопрос – в обмен на что. Если в обмен на две министерские должности, или руководство несколькими комитетами и должность вице-спикера – я не думаю, что Батькивщина согласится.

Слуга народа может задействовать дополнительный ресурс из депутатов самовыдвиженцев. А таких, по словам политолога, может быть до 50.

– Значительная часть из них уже на второй день после принесения присяги готовы будут вступить во фракцию Слуги народа.

Оппозиция из трех партий

В новом парламенте будет как минимум три оппозиции, прогнозирует Игорь Рейтерович, при условии, если Голос и Слуга народа объединятся в коалицию.

– Насколько они будут конструктивными – посмотрим. Та же Европейская солидарность и Батькивщина будут голосовать за все проевропейские или пронатовские законопроекты. А если Слуга народа захочет подыграть России – они смогут дополнительные голоса получить от Оппозиционной платформы.

Однако политолог добавляет, что объединения этих трех-четырех фракций против Слуги народа в одну оппозицию в ближайшее время не будет.

Лилия Ященко