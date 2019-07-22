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Факты / Украина / Политика

Кто станет следующим премьер-министром Украины: потенциальные фамилии и реальные имена

Кто будет премьер-министром? Кого рассматривают на пост нового главы правительства, какие шансы у претендентов и от чего будет зависеть назначение – в материале Фактов ICTV.

Кабінет Міністрів України

Новый премьер-министр Украины 2019 – то, что беспокоит общество сразу после результатов парламентских выборов.

Пока шло голосование за кандидатов в народные депутаты, в штабах политсил переговаривались насчет премьерского кресла. По данным СМИ, сейчас на должность нового премьер-министра рассматривают пять человек – Владислава Рашкована, Андрея Коболева, Александра Гончарука, Юрия Витренко и Александра Данилюка.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019

Факты ICTV разобрались, кто они, имеют ли премьерские амбиции и кто, в конце концов, станет главой Кабинета министров.

Как избирают премьер-министра?

Кандидатуру на должность премьер-министра утверждает Верховная Рада Украины большинством голосов – 226.

Кандидатуру на рассмотрение вносит президент Украины по предложению депутатской коалиции, в которую входит большинство нардепов.

Итак, фамилия будет зависеть от состава коалиции. Сейчас есть два варианта – либо это будет монокоалиция в случае, если Слуга народа возьмет абсолютное большинство мандатов. Или же это будет объединение нескольких партий.

Пока что в коалицию могут войти Голос и Батькивщина. По крайней мере, обе партии неоднократно говорили, что готовы к сотрудничеству.

Владислав Рашкован

Владислав Рашкован с 2014 года был заместителем председателя Национального банка Украины, а с 2017 года – представляет Украину в Международном валютном фонде.

О его кандидатуре СМИ говорили и в штабе Слуги народа, и в штабе Голоса.

Читайте: Вероятный премьер: кто такой Владислав Рашкован

Рашкован – экономист по образованию. В 2010 году был финансовым директором УниКредит Банка в Украине, впоследствии руководил слиянием УниКредит Банка и Укрсоцбанка.

Руководил банковским комитетом Американской торговой палаты в Украине и был членом совета директоров Киевской школы экономики.

Кстати, комментируя предстоящее назначение, президент Владимир Зеленский во время голосования на своем участке отметил, что это должен быть “профессиональный экономист, который не был в нынешней политике”.

Андрей Коболев

Андрей Коболев – глава Нафтогаза Украины, занимающий эту должность с 2014 года. В Нафтогазе Коболев работал с 2002 года, где начинал как главный специалист.

Четыре года, с 2010 до 2014 года, занимался бизнесом – был одним из основателей инвестиционно-банковской группы AYA Capital, где работал над привлечением долгового и акционерного капитала, реструктуризацией кредитной задолженности и реорганизацией корпоративной структуры крупных предприятий и холдингов.

Алексей Гончарук

Алексей Гончакук – заместитель председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Долгое время Гончарук был членом партии Сила людей, впрочем в 2018 году вышел из ее состава. Последние три года работал председателем Офиса эффективного регулирования.

Фото: Офис президента

Организация занимается разработкой и внедрением эффективной системы регулирования в Украине для лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Он также входит в состав Национального совета реформ Украины и является советником первого вице-премьер-министра Украины.

Юрий Витренко

Юрий Витренко – директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины. Кроме того, он остается генеральным директором инвестиционной компании AYA Capital, которую основал в 2010 году.

Фото: Юрий Вітренко

Юрий Витренко входит в состав многосторонней рабочей группы, которая занимается разработкой, воплощением и мониторингом эффективности выполнения реформ в соответствии с обязательствами в рамках Энергетического сообщества.

Александр Данилюк

Александр Данилюк – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2018 годах занимал должность министра финансов в правительстве Гройсмана. Кстати, он подпадает под люстрацию, предложенную президентом.

Фото: Офис президента

Сам Данилюк опроверг свою кандидатуру, отметив, что собирается продолжить работу в СНБО.

Тестовая информация

По словам политолога Кирилла Сазонова, все фамилии, которые называли политики, это тестовый вброс информации, чтобы посмотреть, как общество отреагирует на премьера, которого им предложат.

Фото: Кирилл Сазонов

Он уверен, что фамилии не имеют значения, поскольку человек не будет самостоятельной фиругой:

– Зеленский сказал, что он хочет видеть премьером человека, у которого нет своей фракции, своей партии, которому фактически не на кого опереться, только на президента. Премьер будет послушным исполнителем воли президента, а не самостоятельной фигурой. Это просто второе лицо Владимира Зеленского.

Политолог также отметил, что никто из старой политики стать премьером не сможет.

– Зеленский не дурак. Он давно шутит об украинской политике и знает политиков с историей, знает, чем это закончится. Так что он на это не пойдет.

Еще один вариант – премьер от партии Голос, с которой Слуга народа может объединиться в коалицию. По словам эксперта, для того, чтобы не выглядеть узурпаторами власти, Слуга народа может предложить коалицию Голосу. Это единственная партия без политического прошлого, которая не имеет старых политиков и не придерживается пророссийской идеологии.

– Посмотрим на результат переговоров о коалиции. В принципе, логично, если президент от одной коалиционной партии, а премьер – от другой. Это своеобразное разделение центров влияния и это позволит делать противовес.

Он добавляет, что в таком случае премьер будет опираться на коалицию двух партий, а не на президента. То есть будет более самостоятельной фигурой.

Лилия Ященко 

Фото: Getty Images

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