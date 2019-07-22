Кто будет премьер-министром? Кого рассматривают на пост нового главы правительства, какие шансы у претендентов и от чего будет зависеть назначение – в материале Фактов ICTV.

Новый премьер-министр Украины 2019 – то, что беспокоит общество сразу после результатов парламентских выборов.

Пока шло голосование за кандидатов в народные депутаты, в штабах политсил переговаривались насчет премьерского кресла. По данным СМИ, сейчас на должность нового премьер-министра рассматривают пять человек – Владислава Рашкована, Андрея Коболева, Александра Гончарука, Юрия Витренко и Александра Данилюка.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019

Факты ICTV разобрались, кто они, имеют ли премьерские амбиции и кто, в конце концов, станет главой Кабинета министров.

Как избирают премьер-министра?

Кандидатуру на должность премьер-министра утверждает Верховная Рада Украины большинством голосов – 226.

Кандидатуру на рассмотрение вносит президент Украины по предложению депутатской коалиции, в которую входит большинство нардепов.

Итак, фамилия будет зависеть от состава коалиции. Сейчас есть два варианта – либо это будет монокоалиция в случае, если Слуга народа возьмет абсолютное большинство мандатов. Или же это будет объединение нескольких партий.

Пока что в коалицию могут войти Голос и Батькивщина. По крайней мере, обе партии неоднократно говорили, что готовы к сотрудничеству.

Владислав Рашкован

Владислав Рашкован с 2014 года был заместителем председателя Национального банка Украины, а с 2017 года – представляет Украину в Международном валютном фонде.

О его кандидатуре СМИ говорили и в штабе Слуги народа, и в штабе Голоса.

Читайте: Вероятный премьер: кто такой Владислав Рашкован

Рашкован – экономист по образованию. В 2010 году был финансовым директором УниКредит Банка в Украине, впоследствии руководил слиянием УниКредит Банка и Укрсоцбанка.

Руководил банковским комитетом Американской торговой палаты в Украине и был членом совета директоров Киевской школы экономики.

Кстати, комментируя предстоящее назначение, президент Владимир Зеленский во время голосования на своем участке отметил, что это должен быть “профессиональный экономист, который не был в нынешней политике”.

Андрей Коболев

Андрей Коболев – глава Нафтогаза Украины, занимающий эту должность с 2014 года. В Нафтогазе Коболев работал с 2002 года, где начинал как главный специалист.

Четыре года, с 2010 до 2014 года, занимался бизнесом – был одним из основателей инвестиционно-банковской группы AYA Capital, где работал над привлечением долгового и акционерного капитала, реструктуризацией кредитной задолженности и реорганизацией корпоративной структуры крупных предприятий и холдингов.

Алексей Гончарук

Алексей Гончакук – заместитель председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Долгое время Гончарук был членом партии Сила людей, впрочем в 2018 году вышел из ее состава. Последние три года работал председателем Офиса эффективного регулирования.

Организация занимается разработкой и внедрением эффективной системы регулирования в Украине для лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Он также входит в состав Национального совета реформ Украины и является советником первого вице-премьер-министра Украины.

Юрий Витренко

Юрий Витренко – директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины. Кроме того, он остается генеральным директором инвестиционной компании AYA Capital, которую основал в 2010 году.

Юрий Витренко входит в состав многосторонней рабочей группы, которая занимается разработкой, воплощением и мониторингом эффективности выполнения реформ в соответствии с обязательствами в рамках Энергетического сообщества.

Александр Данилюк

Александр Данилюк – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2018 годах занимал должность министра финансов в правительстве Гройсмана. Кстати, он подпадает под люстрацию, предложенную президентом.

Сам Данилюк опроверг свою кандидатуру, отметив, что собирается продолжить работу в СНБО.

Тестовая информация

По словам политолога Кирилла Сазонова, все фамилии, которые называли политики, это тестовый вброс информации, чтобы посмотреть, как общество отреагирует на премьера, которого им предложат.

Он уверен, что фамилии не имеют значения, поскольку человек не будет самостоятельной фиругой:

– Зеленский сказал, что он хочет видеть премьером человека, у которого нет своей фракции, своей партии, которому фактически не на кого опереться, только на президента. Премьер будет послушным исполнителем воли президента, а не самостоятельной фигурой. Это просто второе лицо Владимира Зеленского.

Политолог также отметил, что никто из старой политики стать премьером не сможет.

– Зеленский не дурак. Он давно шутит об украинской политике и знает политиков с историей, знает, чем это закончится. Так что он на это не пойдет.

Еще один вариант – премьер от партии Голос, с которой Слуга народа может объединиться в коалицию. По словам эксперта, для того, чтобы не выглядеть узурпаторами власти, Слуга народа может предложить коалицию Голосу. Это единственная партия без политического прошлого, которая не имеет старых политиков и не придерживается пророссийской идеологии.

– Посмотрим на результат переговоров о коалиции. В принципе, логично, если президент от одной коалиционной партии, а премьер – от другой. Это своеобразное разделение центров влияния и это позволит делать противовес.

Он добавляет, что в таком случае премьер будет опираться на коалицию двух партий, а не на президента. То есть будет более самостоятельной фигурой.

Лилия Ященко